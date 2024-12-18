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今晚探11度「5處高山有望下雪」　明天雨區擴大

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▲明日持續受到大陸冷氣團影響，且中層水氣增加，降雨範圍擴大。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

冷空氣一波波，中央氣象署指出，明日持續受到大陸冷氣團影響，且中層水氣增加，降雨範圍擴大，北部及東北部低溫11度至13度，若低溫配合水氣，今晚到明晨在玉山、合歡山、雪山、太平山及拉拉山等高山都有機會出現降雪，周六還有另一波冷空氣影響持續到下周一，聖誕節氣溫才會回升。

氣象署預報員林定宜說，大陸冷氣團持續影響到明天，這波冷氣團最低溫落在明日清晨，今晚至明日西半部、東北部低溫約11至13度，花蓮、台東約14至15度，北部、東北部高溫整日偏冷，僅15至16度，中部約19度，南部在22度左右。

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▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周五冷氣團稍微減弱，各地氣溫回升，周六起受到第2波冷氣團影響到下周一，各地氣溫再下降，台北市低溫約13至14度，桃竹苗低溫12度，最低溫預計發生在周日，大台北整日低溫14至15度，北部、桃竹苗地區約12至16度，下周二、下周三聖誕節氣溫才會回升。

降雨部分，林定宜指出，明天中層水氣較多，降雨範圍擴大，基隆北海岸、宜花及大台北都會有短暫降雨，桃園及西半部山區也有零星短暫雨，其他地區雲量增多。周五冷氣團減弱，基隆北海岸、宜花及大台北山區仍有零星短暫雨。

他表示，周六水氣也多，桃園以北、東北部、東部及北部山區有局部短暫雨，周日到下周二降雨範圍縮小，基隆北海岸、東北部、東部及大台北山區有局部短暫雨，大台北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雪部分，林定宜說，因冷氣團影響且中層水氣增加，低溫與水氣配合，今晚到明晨中部以北3000公尺以上高山、北部與東北部2000公尺高山有結冰、霧淞或零星降雪機率，包括雪山、玉山、合歡山、太平山、拉拉山等都有機會降雪。

林定宜提到，下周四還有另一波冷空氣南下，預估強度可能會達到大陸冷氣團或強烈冷氣團等級，但預報時間超過8天，不確定性大，還要觀察。冬天最冷通常落在1月，因此後面還有更強的冷空氣，氣象署將密切關注。

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