　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

氣溫下降一堆人生病！醫示警「3病毒流行」：小心大魔王

▲▼Carry mask口罩,口罩,加利科技。（圖／記者許立昕攝）

▲近日氣溫下降，兒科醫師巫漢盟提醒，除了一般感冒病毒、流感以外，大魔王RSV務必留意。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

近日氣溫不斷下降，許多民眾因此感冒，各診所、醫院人滿為患。對此，小兒科醫師巫漢盟提醒，除了一般感冒病毒、流感以外，大家一定要知道「大魔王」RSV，這種病毒病程進展迅速，短短2、3天就可能惡化為重症，家長務必留意。

巫漢盟在臉書上分享，RSV是導致嬰幼兒住院的主要原因，可怕之處在於病程進展迅速，短短2、3天內就可能從輕微的感冒症狀惡化成重症，往往讓父母措手不及，可能會出現呼吸困難、缺氧的症狀，嚴重者還需要住院治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巫漢盟說，家中孩子一歲時曾因RSV住院，當時他深刻體會到，面對孩子快速且猛烈的病程，以及長期住院治療時的疲憊與壓力。看見孩子喘得不行、呼吸困難，父母心中的焦慮、無助更是難以形容。

因此，巫漢盟特地製作了懶人包，幫助各位爸媽了解RSV的嚴重性，同時也提醒大家，日常生活中可以透過保持良好衛生習慣、減少出入人潮聚集場所，例如月子中心、親子館及托嬰中心等地點，來積極防範感染RSV。

▲▼巫漢盟分享，家長務必知道RSV病毒這個大魔王。（圖／翻攝臉書／阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師）

▲▼巫漢盟分享，家長務必知道RSV病毒這個大魔王。（圖／翻攝臉書／阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師

▲▼巫漢盟分享，家長務必知道RSV病毒這個大魔王。（圖／翻攝臉書／阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師）

▲▼巫漢盟分享，家長務必知道RSV病毒這個大魔王。（圖／翻攝臉書／阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師）

▲▼巫漢盟分享，家長務必知道RSV病毒這個大魔王。（圖／翻攝臉書／阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師

▲▼巫漢盟分享，家長務必知道RSV病毒這個大魔王。（圖／翻攝臉書／阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師）

▲▼巫漢盟分享，家長務必知道RSV病毒這個大魔王。（圖／翻攝臉書／阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師）

▲▼巫漢盟分享，家長務必知道RSV病毒這個大魔王。（圖／翻攝臉書／阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師

▲▼巫漢盟分享，家長務必知道RSV病毒這個大魔王。（圖／翻攝臉書／阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師）

巫漢盟最後提到，目前有項好消息，未來台灣將迎來更多的RSV預防方式，提供更全面的防護，讓每位小孩都能健康、快樂長大，新手爸媽務必詢問醫護人員，如何預防RSV。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
相約談判遭砍！文化學生還原現場
台籃震撼彈！海神隊魂自請離隊
林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日正妹來台當啦啦隊　待1年看到「台灣人不會提早到」習慣被改變

IG夯店「工典甜點」爆惡意倒閉？廠商曝欠款失聯　客人員工也受害

冬至「極陰日」吃對湯圓能轉運！　民俗專家：注意3大禁忌

氣溫下降一堆人生病！醫示警「3病毒流行」：小心大魔王

青年座談探討AI生成內容如何改變世界　學者專家提醒科技帶來新生活要注意風險

快訊／7縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

粉絲看完美臀美腿還想要！南半球女王「秀大招寵粉」被讚爆：真香

中山大學獼猴「闖教室上日文課」！同學一看傻眼：猴子都你比認真

LINE「10款免費貼圖」限時下載！胖水豚、超實用耶誕新年圖

高鐵董事會通過「總獎金制度」每年發3筆　工會：賺越多領越多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

奧客拿泡泡瑪特被拒羞辱店員　甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【浪漫系阿公】無意中發現阿公錢包裡面全是對阿嬤滿滿的愛❤️

原民男婚禮飆唱周杰倫神曲　超猛合音網大讚：耳朵懷孕

日正妹來台當啦啦隊　待1年看到「台灣人不會提早到」習慣被改變

IG夯店「工典甜點」爆惡意倒閉？廠商曝欠款失聯　客人員工也受害

冬至「極陰日」吃對湯圓能轉運！　民俗專家：注意3大禁忌

氣溫下降一堆人生病！醫示警「3病毒流行」：小心大魔王

青年座談探討AI生成內容如何改變世界　學者專家提醒科技帶來新生活要注意風險

快訊／7縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

粉絲看完美臀美腿還想要！南半球女王「秀大招寵粉」被讚爆：真香

中山大學獼猴「闖教室上日文課」！同學一看傻眼：猴子都你比認真

LINE「10款免費貼圖」限時下載！胖水豚、超實用耶誕新年圖

高鐵董事會通過「總獎金制度」每年發3筆　工會：賺越多領越多

日正妹來台當啦啦隊　待1年看到「台灣人不會提早到」習慣被改變

為什麼手腳常冰冷？營養師曝「10大原因」　心血管疾病要當心

攤商苦存6200枚50元　擺攤回家「62公斤硬幣被偷光」急報警

IG夯店「工典甜點」爆惡意倒閉？廠商曝欠款失聯　客人員工也受害

捕殺誤闖熊屢遭投訴！秋田知事反嗆「把熊送你家」　意外獲支持

「隊魂」布銳克曼自請離隊　海神執行長李偉誠親自說分明

《鬼滅之刃》快閃店台北登場！六大區與柱合照、禰豆子可愛周邊必收

國際火線／大偽裝者：人格破產的總統「敗登」！

北約3國聯合軍演　F-16、F-35多款戰機出陣

Skoda釋出「小改款Enyaq外觀設計草圖」！歐洲最暢銷電動車再進化

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

生活熱門新聞

快訊／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

月搜1100萬次！台人最愛Google「這2個字」

國文模擬考「銀蠹魚游出來」　答案惹怒高中生

氣溫下降一堆人生病！醫示警：小心大魔王

冬至吃對湯圓能轉運！　民俗專家：注意3大禁忌

「鉛筆屎」恐是大腸癌！出現7大症狀快就醫

粉絲看完臀腿還想要！南半球女王「秀大招寵粉」

LINE「10款免費貼圖」限時下載！胖水豚太Q啦

下體常濕一片！妹子「愛上1物」惹火媽

中山大學獼猴闖教室上日文　同學看傻眼

嘉南地震增4倍　學者示警「大震前兆」：留意這3條斷層

不兼差想「月入5萬塊」！過來人：6w準時下班

建中畢業生1天募百萬「續追德國留學夢」　手寫千字信感謝網友

更多熱門

相關新聞

流感與新冠高發期　花蓮地政所設站施打疫苗

流感與新冠高發期　花蓮地政所設站施打疫苗

隨著寒冬來臨，春節將近，氣溫驟降，同時也進入流感與新冠病毒高發期。為了保障居民健康，12月17日，本縣花蓮市戶政事務所於花蓮市衛生所協助下設立臨時疫苗接種站，為洽公民眾提供流感及 COVID-19 疫苗接種服務。

一堆小孩爆「3病毒」感染！醫1張圖看「症狀差在哪」

一堆小孩爆「3病毒」感染！醫1張圖看「症狀差在哪」

好多人生病！　醫揭「3大猖狂病毒」

好多人生病！　醫揭「3大猖狂病毒」

快訊／公費流感疫苗開放全民打　明年元旦起「用完為止」

快訊／公費流感疫苗開放全民打　明年元旦起「用完為止」

好冷！　醫揭「2類患者」大增

好冷！　醫揭「2類患者」大增

關鍵字：

氣溫生病感冒巫漢盟RSV流感感冒

讀者迴響

熱門新聞

吸毒瘋了　高中妹「徒手挖出雙眼」

林襄回應黃小柔發文了

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

衝文化大學砍人！醒吾男涉殺人未遂淡定滑手機

林襄Vicky為座位槓上吳宗憲出來講公道話

快訊／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺

破6千人頂寒風聚集國民黨部抗議　藍營架音響反嗆學生「面試大會」

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

月搜1100萬次！台人最愛Google「這2個字」

相約談判遭砍！文化學生還原現場：見面就砍我

新北國中輔導師爆性侵！帶男學生回家「側錄連5天硬上」

六月「發現李易外遇」還查到親密照

53歲小鐘要脫單了？　示愛29歲女星...一句話糗了

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面