氣溫下降一堆人生病！醫示警「3病毒流行」：小心大魔王

▲近日氣溫下降，兒科醫師巫漢盟提醒，除了一般感冒病毒、流感以外，大魔王RSV務必留意。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

近日氣溫不斷下降，許多民眾因此感冒，各診所、醫院人滿為患。對此，小兒科醫師巫漢盟提醒，除了一般感冒病毒、流感以外，大家一定要知道「大魔王」RSV，這種病毒病程進展迅速，短短2、3天就可能惡化為重症，家長務必留意。

巫漢盟在臉書上分享，RSV是導致嬰幼兒住院的主要原因，可怕之處在於病程進展迅速，短短2、3天內就可能從輕微的感冒症狀惡化成重症，往往讓父母措手不及，可能會出現呼吸困難、缺氧的症狀，嚴重者還需要住院治療。

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巫漢盟說，家中孩子一歲時曾因RSV住院，當時他深刻體會到，面對孩子快速且猛烈的病程，以及長期住院治療時的疲憊與壓力。看見孩子喘得不行、呼吸困難，父母心中的焦慮、無助更是難以形容。

因此，巫漢盟特地製作了懶人包，幫助各位爸媽了解RSV的嚴重性，同時也提醒大家，日常生活中可以透過保持良好衛生習慣、減少出入人潮聚集場所，例如月子中心、親子館及托嬰中心等地點，來積極防範感染RSV。

▲▼巫漢盟分享，家長務必知道RSV病毒這個大魔王。（圖／翻攝臉書／阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師）



▲▼巫漢盟分享，家長務必知道RSV病毒這個大魔王。（圖／翻攝臉書／阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師）



▲▼巫漢盟分享，家長務必知道RSV病毒這個大魔王。（圖／翻攝臉書／阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師）



巫漢盟最後提到，目前有項好消息，未來台灣將迎來更多的RSV預防方式，提供更全面的防護，讓每位小孩都能健康、快樂長大，新手爸媽務必詢問醫護人員，如何預防RSV。