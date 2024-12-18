曝光「名媛版大S」前妻進行私密手術　夜店大亨暴走PO文慘了

▲黃廉盈不堪前夫夏天倫多次在社群發文侮辱而提告。（資料照／翻攝LiEN黄廉盈）

記者劉昌松／台北報導

夜店大亨夏天倫去年突在社群平台po文，指前妻「名媛版大S」黃廉盈不僅偷孩子存的紅包，還無縫接軌換金主，甚至拿家用的錢去做私密手術，黃女不堪名譽受辱提告，台北地檢署檢視夏天倫po文內容，認為部分內容屬於私德，不論是否為事實，不受言論自由保障，18日依妨害名譽罪嫌起訴夏天倫。

檢察官起訴指出，夏天倫與黃廉盈2021年離婚後，夏天倫在2024年8月間起，為了向黃廉盈索討款項，在Threads上多次發文，「什麼樣子的女人會趁孩子出國，到孩子住的地方，偷自己孩子多年來存下來的紅包"裡面的"」，又以諧音諷刺妻子，「連淫鋪天蓋地造假象」、「光頭男出珠寶見面禮連淫瞬間跪下」、「家用的錢拿去作私密手術」、「不繳該付的卡費」。黃廉盈發現後提告。

▲夏天倫(左起)要求黃廉盈歸還孩子的紅包錢。（資料照／翻攝Alan Hsia）

檢察官認為，夏天倫指述的這些文字，都與公益無關，僅涉黃廉盈私德問題，依憲法法庭判決意旨，不適用於真實性抗辯範圍，才能保護被指述者的名譽與隱私，因此依公然侮辱及誹謗等罪嫌起訴夏天倫。

至於夏天倫另外的po文內容包括，要求黃廉盈把拿走的孩子紅包錢歸還，就會提早停止「預備好的30天Threads馬拉松」，檢察官根據雙方通訊紀錄顯示，夏天倫是希望黃廉盈把錢還給孩子，並非為了自己不法所有，用字在客觀上也沒有惡害通知，因此並不構成恐嚇罪。