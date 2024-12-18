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外遇嫩模砸1.1億被甩　「波霸奶茶杯」大亨提告還錢吞敗

▲▼百億奶茶杯大亨施宗明曾親自到北檢控告小模陳思澐詐欺。（圖／記者劉昌松攝）

▲百億奶茶杯大亨施宗明曾親自到台北地檢署控告陳姓小模涉嫌詐欺。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

號稱「波霸奶茶杯」大亨、身價百億元的旅美台商施宗明，去年（2023年）在台灣外遇小他26歲的陳姓嫩模，自認以結婚為前提交往、3個月付出1.1億餘元，卻被女方藉故疏遠且拒還錢，施男自認遭受感情詐騙，告陳女與陳女哥哥連帶全額求償，台北地院審結，今（18日）判陳女兄妹全部免賠，可上訴。

雙方主角今都沒到庭聆判，本案最後辯論時，陳女的律師團仍主張雙方非情侶，而是施男趁陳女喝醉侵犯得逞、雙方爭吵，為了彌補與維持跟陳女關係，施男「開始加大贈與的力道」、希望博取陳女芳心，雙方上百頁對話紀錄，從無陳女主動索討錢財內容，後因陳女得知施男已婚、要求分手，施男開出雙方若繼續在一起5年，「就是願意比較開放地發生性行為」，願再給陳女1億元。

陳女的律師團強調陳女沒接受施男提議，且施男始終無法舉證陳女用了什麼詐術，至於施男聲稱陳女「以女性魅力勾引」、「營造長久共同生活假象」等語，內容不明確，也不構成詐術。

▲▼嫩模陳思澐（要匿名）被波霸奶茶杯大亨施宗明控詐1.2億元索賠，29日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲陳姓嫩模（前中）出庭否認詐騙施宗明。（圖／記者黃哲民攝）

施男的律師團反駁指出，是陳女主動接近施男打探財力，假裝同意交往，趁施男被沖昏頭，不斷向施男索取錢財，施男當時深愛陳女而持續支付，陳女慣用「先冷漠、再拉近關係，再要錢」模式，且打電話連繫、不留任何文字證據，施男已聲請假扣押陳女資產總額5000多萬元，雙方另有1件民事求償案與2件刑案，仍在偵審。

施宗明現年54歲、已婚，旅居美國從手搖飲店的打工族，自行創業樂立杯（Lollicup）及Karat公司擔任執行長，供應美系連鎖餐飲業者所需的餐具，包括珍珠奶茶所用的杯具，公司股價市值達3.6億美元，折合台幣逾100億元，施因而被稱為「波霸奶茶杯」大亨。

施男去年邀本案28歲陳女拍代言廣告後墜入情網，去年7月起追求期間，陸續贈送陳女1輛200多萬元BMW轎車、1輛650萬元保時捷休旅車，外加愛馬仕、香奈兒等精品包與鑽石珠寶等，還贊助陳女所需的購屋頭期款，以為能打動芳心，但去年10月間，陳女以拒當小三等理由疏遠施男、要求分手。

施男認為陳女最初假裝以結婚為前提交往、其實目的是騙他的錢，怒告陳女涉嫌詐欺，並全額求償花在陳女身上的台幣1.17億餘元，同時聲請假扣押獲准，包括陳女帳戶5000餘萬元現金、名車和部分精品包、珠寶，另有約5000萬元資金流向不明。

施男另曾託律師公開聲明「本人絕無對陳小姐有何性侵行為，亦無五年性愛合約之事，陳小姐係合意與本人發生性行為，並於詐得財物後，即藉口無法與異性發生性行為而疏遠本人，本人始知遭詐，經向陳小姐要求返還遭詐金額遭拒，乃委請律師提出刑事詐欺告訴及民事求償等。」

施男的聲明強調「陳小姐之不實言論嚴重影響本人名譽，且已對本人及本人事業造成嚴重之困擾及侵害，本人將對相關人等提告及求償，請各界切勿再以訛傳訛，傳述不實內容，否則本人均將訴諸法律，捍衛本人權益。」

本案審理期間，施男追加陳女哥哥連帶賠償，理由是陳女曾給哥哥美金3萬元與台幣30萬元。陳女哥哥出庭聲稱妹妹被施男追求但沒同意交往，聽妹妹講施男送她1輛BMW轎車要她放心收，因為「這個錢，一天就可以賺到」，他被施男提告「感覺蠻莫名其妙」，他不知妹妹把車子珠寶和錢放在哪裡，事先更不知妹妹跟施男已發生關係。

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