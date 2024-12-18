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社會 社會焦點 保障人權

「稱職小三」討50萬分手費被拒大鬧　正宮氣炸求償百萬

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿強（化名）去年7月至12月間與女子小美（化名）發生婚外情，小美多次聲稱自己是「安靜、知進退且稱職的小三」，事後卻索要50萬元分手補償金，不給就跑去阿強的公司大鬧，阿強的妻子這才知道此事。新竹地院法官審理之後，判小美應賠償阿強的妻子38萬元較為適當。

▲▼性感、女人、胸部、性愛、做愛、上床。（示意圖／CFP）

▲小美自稱是「稱職的小三」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿強的妻子在判決書中主張，小美明知丈夫阿強已婚，仍在去年7月至12月間發展出不正當交往關係，甚至相約到摩鐵發生性行為，後來小美向丈夫索討50萬元分手補償金，被拒絕之後，竟然跑到丈夫的公司鬧場。

妻子控訴，丈夫眼見瞞不住了，便主動告知外遇的事情，沒想到小美隔日就跑來家裡鬧，雖然小美聲稱不知道丈夫已婚，卻曾多次對丈夫表明自己是「安靜、知進退且稱職的小三」，讓她無法接受，憤而決定對小美提告求償100萬元。

小美則辯稱，她不否認有做出侵害正宮配偶權的事情，但一開始阿強並未坦承已婚的身分，她直到去年9月才知情；此外，由於她現在沒有工作，實在無力負擔賠償金。

新竹地院法官認為，縱使小美一開始真的不知道阿強已婚，但她自己也說了，去年9月便知道此事，卻還是繼續與阿強交往至同年12月，這顯然不是她可以拿來合理化自己行為的藉口，因此沒有採信她的說詞；考量到雙方的身分、地位、經濟收入等因素之後，最終判小美應賠償正宮38萬元較為適當，全案仍可上訴。

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