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社會 社會焦點 保障人權

獨／《一把青》藍鈞天鐵了心離婚！聘「名人御用律師」打官司

記者黃宥寧／台北報導

婚變風波攤陽光下！曾被視為模範夫妻的男星藍鈞天與妻子陳羽柔，日前遭週刊踢爆婚變，9年婚姻疑走到盡頭。今（17）日《東森新媒體ETtoday》直擊2人先後現身士林法院家事法庭，為離婚訴訟正式對簿公堂。藍鈞天委任「名人御用律師」賴芳玉出馬，態度堅決，似乎鐵了心要結束這段婚姻。

▲▼ 陳羽柔、藍鈞天 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲曾出演夯劇《一把青》的男星藍鈞天，與妻子陳羽柔今先後現身士林地院家事法庭。（圖／記者黃宥寧攝）

上午10時48分，陳羽柔一身輕便打扮，戴著口罩低調現身法院，並與律師會合；幾乎同時，藍鈞天也現身法院門口，背著黑色後背包，手拿咖啡，身穿棒球外套，造型簡約休閒。然而，他一見到媒體便迅速加快腳步，神情凝重，全程保持沉默，拒絕回應任何提問。

▲▼ 陳羽柔 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲陳羽柔律師態度強硬喝斥記者。（圖／記者黃宥寧攝）

上午11點開庭，歷時2小時至下午1點告一段落。庭後一度出現小插曲，陳羽柔的委任律師疑不滿媒體拍攝，態度強硬地喝斥記者：「不要拍攝、不要鬧」，甚至語帶譏諷地表示：「可以做上流的事。」語氣中不耐之情明顯，隨後匆忙帶著陳羽柔離開法院。

47歲藍鈞天此次委任賴芳玉替其打離婚官司，賴芳玉以專業且強勢的處理風格聞名，曾協助多位名人處理家事案件，堪稱離婚訴訟中的王牌律師。隨著訴訟程序正式啟動，雙方未來在法庭上的攻防戰，以及這起婚變官司的後續發展，勢必成為外界關注的焦點。

▲▼ 陳羽柔 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲陳羽柔在2名律師陪同低調離開法院。（圖／記者黃宥寧攝）

據週刊先前報導指出，藍鈞天自小在國外成長，深受西方教育影響，崇尚自由與正向的教育理念，強調「愛的教育」，希望孩子能在自由環境中發展自我；然而，妻子則有著截然不同的成長背景，自小出身音樂班，習慣以高標準要求自己，也將這套高壓管教的方式帶入母職角色，對子女的教育尤為嚴格，雙方教育理念背道而馳，始終難以達成共識，也被外界猜測是婚變導火線之一。

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