時隔5年！「中印」邊界問題特代會重啟　專家：積極恢復各項合作

▲中國外交部長王毅先前訪問印度，與印度外交部長史瓦拉吉（Sushma Swaraj)）會晤。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國外交部部長、中印邊界問題中方特別代表王毅18日在北京，同印方特別代表、印度國家安全顧問多瓦爾，舉行中印邊界問題特別代表第23次會晤。陸媒指出，預計此輪特別代表會談最終目標是，達成一項持久的邊境問題解決辦法。

據《澎湃新聞》報導，王毅在2024年國際情勢與中國外交研討會上，談到中印關係時表示，習近平主席同印度總理莫迪會見，就改善中印關係提出重要主張，莫迪總理予以積極呼應。雙方同意加強戰略溝通，維護邊境地區和平安寧，推動兩國關係早日重回穩定發展軌道。

中印邊界問題特別代表會晤機制是，為推動中印邊界問題解決，而專門成立的高級別會談機制，於2003年創立，旨在探索「邊界解決框架」。目前，該機制已舉行22輪正式會晤。

▲中國外交部長王毅。（圖／CFP）

報導指出，這次會晤是中印兩國自2020年加勒萬河谷衝突以來，近五年來的首次特別代表級別對話，上一次特別代表會晤於2019年12月在新德里舉行，當時印度代表團由多瓦爾率領，中國代表團由王毅率領。

清華大學國家戰略研究院研究員錢峰指出，「重新啟動因邊境衝突而被耽擱的特代會晤，表明雙方在外交行動上積極地相向而行，落實兩國領導人喀山峰會精神。相信這一會晤恢復舉行，可以有力推動中印關係儘早回到健康發展的軌道上來。

自2020年邊界衝突爆發以來，雙方舉行了21輪軍長級會談，兩國邊境事務磋商和協調工作機制則舉行了32次會議。

香港《南華早報》17日刊文指出，即將舉行的中印邊界問題特別代表第23次會晤是北京與新德里關係改善的信號。報道認為，中印兩國在邊界問題上的外交關係緩和，將有助於恢復各領域的合作，尤其是中國在印度的投資。

外交部發言人林劍17日在例行記者會上表示，中方願同印方一道落實好兩國領導人重要共識，相互尊重彼此的核心利益和重大關切，透過對話溝通增進互信，秉持誠信妥處分歧，推動兩國關係早日重回穩定健康的發展軌道。