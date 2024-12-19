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捕殺誤闖熊屢遭投訴！秋田知事反嗆「把熊送你家」　意外獲支持

▲由於食物來源稀少，庫頁島頻頻發生「熊入村」事件。圖為一隻隱身在林中的俄羅斯棕熊。(圖／達志影像／美聯社)

▲日本近來人熊衝突頻傳。圖為一隻隱身在林中的俄羅斯棕熊。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本秋田縣因為捕殺闖入人類生活圈的熊屢遭民眾陳情投訴，縣知事佐竹敬久去年對投訴就曾強硬表態，17日更說出「把熊送到你家」等惹議發言，但這種領導風格卻受不少網友相挺。

日本秋田電視台及日本放送協會（NHK）報導，秋田縣內每次只要有媒體報導熊侵入人類生活圈遭捕殺，就會造成縣政府或事發地方政府接獲不少「不要殺熊」的投訴或陳情，其中也不乏帶有情緒化批評的電話。

為此，佐竹2023年10月為保護縣府及地方政府職員曾公布因應非理性投訴的「對策」。他說，「直接掛掉電話，跟這種人說明他們也不會明白」。

今年11月30日，一頭亞洲黑熊侵入秋田市區一間超市，造成男性工作人員受傷。這頭熊在超市內待了兩天才被捕獲，並在之後被撲殺。

▲▼日本秋田縣秋田市「Itoku超市」土崎港分店遭亞洲熊入侵，警方手持盾牌嚴陣以待。（圖／達志影像／美聯社）

▲秋田市「Itoku超市」土崎港分店遭亞洲熊入侵，警方手持盾牌嚴陣以待。（圖／達志影像／美聯社）

結果秋田縣政府共接獲98件電話及電郵的民眾意見反映，其中35件反對捕殺熊。有的來電無論職員怎麼說明都無法獲對方理解，通話時間長達30分鐘以上。

談到如何因應這些投訴電話，佐竹17日在縣議會備詢時立場強硬說，「就是徹底威懾對方，跟對方說現在就把熊送到你住的地方，告訴我你家地址，那麼擔心熊的話就送到你家去」。

談到佐竹的惹議發言，受訪的秋田縣民多表理解，「這應該只是帶有開玩笑的說法，聽者不用太在意」、「對秋田人來說，是可以明白佐竹說話的真正意思」。

佐竹受訪時說，不可能真的把熊送到對方家中，「但如果不這麼說的話，真的很過分，有些意見還涉及人權」，他們會在仔細說明同時，堅決回絕那些過分的言論。

佐竹說，希望自己站在第一線成為眾矢之的的發言，能讓相關職員更容易做事。

佐竹說，除了有必要跟對方充分說明外，「如果自家旁有熊該怎麼辦，請大家設身處地思考，人命是最重要的」。

網友在新聞下方留言說，亞洲黑熊是「猛獸」，棕熊則是「怪物」，不像動物園被關在籠子裡，包括日本獼猴在內，這些野生動物都是「拚命的」，人類能赤手空拳對抗的不過就是小型犬這樣的動物。

也有網友說，這些抗議電話大多來自秋田縣外，秋田縣民多數都是支持知事的，因為知事獲得自家縣民支持就能履行職務，就算東京所有民眾都來批評也沒關係。

還有網友說，雖然用詞強烈，但這才是領導者該有的態度，一般企業或是其他地方政府都該學習。

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