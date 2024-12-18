梅毒警報！日本病例激增「這地方最多」　2大原因曝光

▲日本梅毒病例升溫。圖為東京街景。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

日本的梅毒病例近年急劇成長，今年也在全國範圍激增。其中，又以長野縣的情況最為嚴重，當地政府認為，可能與社群媒體及交友軟體普及、人群活動範圍擴大有關。

FNN報導，厚生勞動省「國立感染症研究所」數據指出，今年1月至11月17日，全日本一共通報1萬2904件梅毒病例，而這個數字在近年急劇成長。

截至今年12月8日，長野縣累計通報87起梅毒病例，這是1999年根據傳染病法開始調查以來，所創下的歷史新高。不論性別，梅毒流行的年齡分布都很廣泛，男性以20多歲至60多歲較多，女性以10多歲至40多歲較多。

長野縣府也指出梅毒激增背後的原因。社群媒體和交友軟體普及，人們可以輕鬆與陌生人見面，與不特定人發生性接觸的可能性因此增加。此外，新冠疫情消退之後，人們的活動範圍擴大，也是成因之一。

梅毒初期症狀是感染部位出現無痛潰瘍，之後可能出現全身紅疹、發燒、頭痛等症狀。儘管症狀也可能自然消失，但若未接受適當治療，恐怕更加嚴重。大約3成患者是在症狀出現後才接受診斷，因此早期發現、早期治療也很重要。

由於梅毒主要透過性接觸傳染，正確預防措施包括正確使用保險套，但未覆蓋到的地方也可能中鏢，所以在皮膚或黏膜出現異常的情況下，建議減少性接觸、盡早就醫。