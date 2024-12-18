　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣高薪震驚他　日經濟學家：科技業碩畢生起薪「年收190萬」

▲▼ 台積電熊本廠今（2/24）日開幕，廠區門口外觀。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電熊本廠門口外觀。（圖／記者高兆麟攝）

記者吳美依／綜合報導

日本經濟學家永濱利廣，談到科技業趨勢時表示，台灣「優秀研究生」入職第一年的年收入，可以高達900萬日圓（約新台幣190萬），讓他感嘆日本薪資實在太低了。

永濱利廣是日本「第一生命經濟研究所」首席經濟學家，今年初也曾經造訪台灣。

他表示，台積電熊本廠應屆畢業生，起薪高達28萬日圓（將近新台幣6萬元），已經被認為很高了，台灣人卻說「低到讓他們吃驚」，「在台灣，優秀研究生進入社會第一年，年收入就能達到900萬日圓左右。當然，這也可能是績效主義的薪酬制度的影響。」

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲永濱利廣感嘆日本薪資過低。（示意圖／記者周宸亘攝）

永濱指出，如果比較一下主要國家工廠的員工薪資，「日本薪水只有韓國的2/3左右」，也就是說「如果同一個人在韓國工作，可以賺到1.5倍的薪水。」雖然日圓貶值也有影響，「我依然覺得日本的薪資過低」。

不過，反過來說，這也意味著日本的勞動力成本相對較低，在這裡設廠，對於成本相當有利。此外，日本也開始重視人才培養。受到台積電熊本廠的影響，包括熊本大學與九州各地技術學院，都在開設半導體相關課程。整體而言，「在日本的教育現場，普遍出現理科人才增加的趨勢。」

永濱認為，考量到上述因素，日本在半導體生產方面作為「替代角色」的機會擴大，美國也會出於「分散風險」的考量，對此抱有期待。

日媒《現代商業》（現代ビジネス）連載他與土耳其經濟學家艾敏．尤爾馬茲（Emin Yurumazu）合著書籍「『一切泡沫』深度風險　日本經濟復甦前景」時，刊出上述內容。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
六月「同框鮮肉教練」還坐李易對面！　3人互動畫面曝
逼跳健康操、輪值「深蹲隊長」　涉霸凌對話截圖曝光！
快訊／越晚越冷　7縣市低溫特報
快訊／恐怖意外！　台南男「捲進輸送帶」慘死
快訊／旅客闖阿里山鐵軌被撞　旅行社、導遊開罰出爐
鉛筆屎恐是大腸癌！　醫示警：7大症狀快就醫
六月認色聊鮮肉教練「嘴砲失了分寸」！　李易揭早婚沒磨合
31歲台男赴飛驒山脈失聯！　警方搜救中
2男大生阿朗壹碉堡狂塗鴉　他爽玩日本返台...被抓傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

56公尺高「巨型聖誕樹」被暴風吹倒　21歲男慘死事發畫面曝

加拿大擬進一步「對中國商品課徵關稅」　最快明年開始

阿塞德逃亡路線曝光！　基地轉搭俄羅斯軍機至莫斯科

台灣高薪震驚他　日經濟學家：科技業碩畢生起薪「年收190萬」

台灣男子赴日本飛驒山脈登山失聯　警方搜救中

美選舉人團投票「正式確認川普勝選」　明年1月宣誓就職

剛果神秘疾病是嚴重瘧疾　義大利出現疑似死亡案例

萬那杜7.3地震釀14死！救難人員搜索瓦礫堆　紐澳出動軍機援助

拜登沉默面對最後任期　川普「提前掌握全球話語權」

防川普斷軍援！　北約接手美國主導烏克蘭援助工作

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

【泰格與雪兒】OMI業配

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

林照雄臨終「道謝小亮哥」　鳥來嬤淚憶：他是我的恩人

狂搶 #周杰倫 門票！　最大 #黃牛集團 被逮幕後3駭客曝

【泰格與雪兒】男友媽媽的控制欲

羅志祥揭同台蔡依林黑歷史　不敢再脫了：從那一刻封頭！

56公尺高「巨型聖誕樹」被暴風吹倒　21歲男慘死事發畫面曝

加拿大擬進一步「對中國商品課徵關稅」　最快明年開始

阿塞德逃亡路線曝光！　基地轉搭俄羅斯軍機至莫斯科

台灣高薪震驚他　日經濟學家：科技業碩畢生起薪「年收190萬」

台灣男子赴日本飛驒山脈登山失聯　警方搜救中

美選舉人團投票「正式確認川普勝選」　明年1月宣誓就職

剛果神秘疾病是嚴重瘧疾　義大利出現疑似死亡案例

萬那杜7.3地震釀14死！救難人員搜索瓦礫堆　紐澳出動軍機援助

拜登沉默面對最後任期　川普「提前掌握全球話語權」

防川普斷軍援！　北約接手美國主導烏克蘭援助工作

牛排教父開賣和牛涮涮鍋！套餐1480元起「全程桌邊服務」

來台旅客消費力下滑　觀光署首訂目標：明年日均消費195美元

立委喊「師師也要喝鮮奶」　農業部長允諾：納入考量　

六月「同框鮮肉教練」他還坐李易對面！3人真實互動全被拍 影片曝光了

心肌梗塞「8時間點」最好發！非典型症狀曝　醫：容易被忽略

照電腦斷層！驚見他胃中「20多顆白點」　醫問一句秒笑出來

要求韓國瑜選罷法違法會議爭議　吳思瑤：全案會議無效、退回重審

天冷爽嗑鍋他「肛門爆血」以為腸胃問題　就醫驚見內痔腫脹如桑椹

不加入索托爭奪戰　巨人總裁：相信直覺

傳轉列被告？吳怡萱：付出勞務取得報酬　被抹黑「抽佣」不法所得

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

國際熱門新聞

網美「活春宮」聖誕老人　警察來前跑了

美股收黑！道瓊連9跌創46年來最長紀錄　蘋果市值近4兆美元大關

萬那杜7.3地震釀14死　紐澳出動軍機援助

阿塞德「空運近2公噸現金」存入俄銀行

日經亞洲：本田與日產2大車廠將展開合併談判

拜登擬對「中國成熟製程晶片」啟動301調查

藍色小藥丸恐走入歷史！新版本「變成粉紅色」

網美女大生寵粉抽「原味內衣褲」　反遭日網出征

旅菲台商失蹤2個月！遺體尋獲頭部中彈

載100頭豬太臭翻乘客　飛機緊急降落

韓版陳圓圓？金建希的「前世」今生

台男赴日本飛驒山脈登山失聯　警方搜救中

櫻花妹丟Airpods！定位顯示被帶到台灣

北韓兵在俄陣亡「臉部遭焚毀」影片曝

更多熱門

相關新聞

當音樂遇上棒球　「台灣尚勇」不只是一首歌

當音樂遇上棒球　「台灣尚勇」不只是一首歌

棒球，或者說運動為什麼迷人，在這2024年世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）由賽前賠率偏高、爆冷的台灣奪冠的歷程中，隨著戰績的高歌猛進，愈來愈多民眾的關注與社會氛圍的投入，彷彿是從台灣連續三年的年度關鍵字，又「漲」又「缺」又「貪」中，殺出一條「勇」路。

網美女大生寵粉抽「原味內衣褲」　反遭日網出征

網美女大生寵粉抽「原味內衣褲」　反遭日網出征

4檔ETF大換股！　00900刪5檔金控股納入台積電、航運

4檔ETF大換股！　00900刪5檔金控股納入台積電、航運

台灣被納入川普「交易算盤」　賴政府等到的是隔岸觀火

台灣被納入川普「交易算盤」　賴政府等到的是隔岸觀火

日男定居台灣！回日本吃一蘭「竟被給中文菜單」

日男定居台灣！回日本吃一蘭「竟被給中文菜單」

關鍵字：

台灣薪資科技業研究生日本台積電熊本廠

讀者迴響

熱門新聞

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年　男方有女友雙劈

六月與李易恩愛消毒婚變　遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練

六月「發現李易外遇」還查到親密照

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

翻車了！ETF「00637L」驚爆3229萬違約交割

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

好市多賣SK-II　專櫃價差1倍網曝原因

「男保母」曖昧六月手法曝　遭PO網公審慣性劈腿

網美直播完身亡！友人爆：拒絕乾爹遭殺害

人妻幫洗澡！神手一掏「摸出睪丸癌」　老公確診卻笑了

你家在斷層帶上？經濟部公告3條斷層帶的範圍

獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬　留德夢不中斷

雪碧驚傳「私密片」外流！　還原過程自嘲：出名到國外了

更多

最夯影音

更多

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

【泰格與雪兒】OMI業配

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面