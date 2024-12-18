台灣高薪震驚他　日經濟學家：科技業碩畢生起薪「年收190萬」

▲台積電熊本廠門口外觀。（圖／記者高兆麟攝）

記者吳美依／綜合報導

日本經濟學家永濱利廣，談到科技業趨勢時表示，台灣「優秀研究生」入職第一年的年收入，可以高達900萬日圓（約新台幣190萬），讓他感嘆日本薪資實在太低了。

永濱利廣是日本「第一生命經濟研究所」首席經濟學家，今年初也曾經造訪台灣。

他表示，台積電熊本廠應屆畢業生，起薪高達28萬日圓（將近新台幣6萬元），已經被認為很高了，台灣人卻說「低到讓他們吃驚」，「在台灣，優秀研究生進入社會第一年，年收入就能達到900萬日圓左右。當然，這也可能是績效主義的薪酬制度的影響。」

▲永濱利廣感嘆日本薪資過低。（示意圖／記者周宸亘攝）



永濱指出，如果比較一下主要國家工廠的員工薪資，「日本薪水只有韓國的2/3左右」，也就是說「如果同一個人在韓國工作，可以賺到1.5倍的薪水。」雖然日圓貶值也有影響，「我依然覺得日本的薪資過低」。

不過，反過來說，這也意味著日本的勞動力成本相對較低，在這裡設廠，對於成本相當有利。此外，日本也開始重視人才培養。受到台積電熊本廠的影響，包括熊本大學與九州各地技術學院，都在開設半導體相關課程。整體而言，「在日本的教育現場，普遍出現理科人才增加的趨勢。」

永濱認為，考量到上述因素，日本在半導體生產方面作為「替代角色」的機會擴大，美國也會出於「分散風險」的考量，對此抱有期待。

日媒《現代商業》（現代ビジネス）連載他與土耳其經濟學家艾敏．尤爾馬茲（Emin Yurumazu）合著書籍「『一切泡沫』深度風險 日本經濟復甦前景」時，刊出上述內容。