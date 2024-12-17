網美女大生寵粉抽「原味內衣褲」　日網反出征：丟日本的臉

▲日本女大生抽獎原味內衣褲遭到出征。（圖／翻攝X／@KanaSaotome_）



記者楊庭蒝／綜合報導

日本人氣網紅Kana（早乙女かな）憑藉清純甜美的外貌及大膽風格迅速在網路走紅，吸引了大量粉絲追蹤。然而，近日她的一項「寵粉」行為卻引發外界爭議，甚至讓她一度感到挫折與委屈。

Kana在社群平台X（前稱推特）擁有超過36萬粉絲，近日她公開表示，將舉辦抽獎活動，獎品是她親手脫下的原味內衣及內褲，並邀請粉絲透過訂閱、按讚及分享的方式參加。然而，這項活動隨即引來部分網友的批評，直指她的行為「丟盡日本的臉」，甚至有人認為將「不潔衣物」當成禮物是不可取的。

面對外界的抨擊，Kana坦言自己相當難受，甚至一度想要哭出來，並懷疑自己是否適合經營社群媒體。不過，與此同時，也有許多粉絲為她打氣，表示理解她「只是想讓粉絲開心」的初衷，並對她的「用心」表示支持。

事實上，Kana過去便以「滿足粉絲想像」而聞名，她曾在一支影片中，應網友要求展示腳底，僅穿著高領上衣及紗裙，將全身包得緊緊，只露出雙腳，隨後將腳底板展現在鏡頭前。這段僅短短4秒的影片卻意外爆紅，累積觀看數突破260萬次，引發大量粉絲留言，稱讚她的「腳底非常可愛」，甚至有人表示「想幫忙按摩」或「好想聞一聞」。