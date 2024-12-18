堅辭黨主席！柯文哲只聲請「解除通信禁令」原因曝

▲柯文哲為了請辭民眾黨主席，向法院聲請解除通信禁令。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉嫌貪污圖利遭收押禁見近4個月，黨中央從避談主席代理一事，到決定延長柯文哲請假單，但民眾黨下個月就要召開第三屆黨代表大會，恐出現群龍無首的局面。據了解，柯文哲日前向法院聲請解除通信禁令，而不是直接爭取停押交保，是為了避免黨務空轉，希望能以合法方式送出訊息，正式請辭黨主席。

柯文哲早在8月29日親自出面說明競選總統政治獻金錯帳案時，宣布請假3個月反省，當時他表示，自己站在黨主席位置也不方便大家調查，「還是希望可以下來一下」。柯文哲同時信心喊話強調，台灣民眾黨從一人政黨出發，但絕不會因為一人政黨結束。

結果柯文哲很快就在9月5日被檢察官依涉嫌圖利京華城等案件，被押進台北看守所。據了解，台北地檢署已經對案件偵結方向定調，柯文哲與律師討論認為情況不樂觀，即使起訴到法院，檢察官也會堅持繼續羈押柯文哲，加上還有北士科、台智光等圖利案尚在偵辦中，柯文哲需要專心面對官司。

雖然民眾黨11月召開中央委員會，將柯文哲的假單延長到2月28日，但柯文哲似乎不想被請假，只是礙於禁止接見通信的規定，唯一可以見到柯文哲的律師也不能幫忙對外溝通，柯文哲因此決定向法院聲請解除通信限制，確實將個人去留意願傳達到民眾黨，選出新任主席帶領黨務運作。台北地院近日將做出准駁裁定。