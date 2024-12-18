愛買基隆店爆奶油發霉、蕃茄長毛！他嘆：我們不是三等公民好嗎

▲民眾到愛買基隆深溪店買東西，卻買到發霉奶油，且蕃茄品質也不好。（翻攝自基隆人日常）

圖文／鏡週刊

買東西最怕買到不新鮮東西！基隆一名網友在臉書抱怨，表示昨（17日）到基隆愛買買了一塊奶油，回家打開一看，竟聞到濃濃的腐臭味，且奶油已明顯發霉，甚至買的蔬菜品質也不太好，讓他忍不住大呼，「基隆人並不是三等公民好嗎」。

一名男網友昨在臉書社團「基隆人日常」發文，大呼去愛買基隆深溪店購買食材，卻沒想到回家打開看時，竟發現剛買的一條奶油已發霉，且聞到濃濃的腐臭味；另外，買的其他蔬菜「品質也是糟糕到不行」。只見原PO曬出的蕃茄蒂頭上有灰白色毛絨，疑似也發霉，讓他無奈大喊，「基隆人並不是三等公民好嗎！超級噁心」。

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▲原PO貼文及照片。（翻攝自基隆人日常）

文章一曝光，隨即掀起大票基隆市民討論，不少網友紛紛抱怨，「在基隆的大賣場最終都會這樣，遙想起以前的東帝士...」「包鋁箔真的看不到」、「愛買的生鮮真的很不Ok，只有冷凍的可以」、「買到這樣的商品，真的會很慪氣，尤其大老遠跑一趟！（就算給退，還是氣人）」、「愛買很常這樣，所以買過幾次後，就沒再去了很多人很怪，食安問題，然後檢討買家」、「我之前在愛買買生鮮區的蛤蜊，回去發現都臭掉」。

也有網友持不同態度，「這樣貼出來倒不如去找店家」、「可以退貨投訴 不是發文公審」、「討拍也對你沒好處」。



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