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首次！秦兵馬俑二號坑發掘「高級軍吏俑」　專家：半世紀僅10尊

▲▼秦兵馬俑二號坑發掘罕見高級軍吏俑。（圖／翻攝自微博）

▲ 秦兵馬俑二號坑。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

陝西西安秦兵馬俑二號坑16日被考古團隊發現，一尊罕見的「高級軍吏俑」。專家表示，這是二號坑自1994年正式發掘以來，出土的第一件高級軍吏俑，「推測很可能是該軍隊中，最高位階的軍事指揮長官。」

據《中國新聞網》報導，秦兵馬俑二號坑平面呈曲尺形，面積約6000平方公尺，第一次正式發掘從1994年開始，1998年完成第一階段的考古發掘工作；第二次正式發掘從2015年開始，截至目前，二號坑已發現騎兵陣線、弩兵方陣、戰車方陣，還有混合方陣。

▲秦兵馬俑二號坑考古現場。（圖／翻攝自微博）

▲秦兵馬俑二號坑考古現場。（圖／翻攝自微博）

考古人員在11月對秦兵馬俑二號坑考古發掘中，發現一尊殘破的軍吏俑，並對它進行了提取，周圍還發現兩尊軍吏俑、五尊鎧甲武士俑。目前，工作人員正在秦兵馬俑二號坑實驗艙，對這尊新發掘的高級軍吏俑，進行深度清理和初步拼接。

▲▼秦兵馬俑二號坑發掘罕見高級軍吏俑。（圖／翻攝自微博）

▲▼秦兵馬俑二號坑發掘罕見高級軍吏俑。（圖／翻攝自微博）

▲高級軍吏俑。（圖／翻攝自微博，上同）

高級軍吏俑也被稱為「將軍俑」，一般頭戴鷖冠、身披鎧甲、雙手相握、置於腹前，鎧甲週邊、雙肩及前後胸部，有精美的花紋圖案和彩帶花結。

專家表示，這次發掘對研究秦代的軍事組織和軍事制度具有重要意義。目前，秦兵馬俑只發現10尊高級軍吏俑，今年是秦兵馬俑考古發掘50週年，「半世紀以來，考古人員相繼發現了秦兵馬俑一、二、三號坑，總面積超過2萬平方公尺，發掘出土兵馬俑2000多件，以及銅車馬、石甲胄、百戲俑等重要文物。

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