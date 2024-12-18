合夥開應召站...24歲男「疑吞數十萬皮肉錢」！遭狠虐8hrs埋屍溪邊

▲雲林棄屍案，3名主嫌遭起訴。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

記者王悉宇、戴若涵／雲林報導

雲林縣一名24歲林姓男子被友人發現失聯多日，警方調查後發現，他因開設應召站卻私吞數十萬皮肉錢，遭合夥人打死棄屍，警方10月18日獲報，在林男頭七當天尋獲遺體，3名合夥人被依傷害致死、遺棄屍體等罪起訴。

雲林縣斗六警分局10月18日接獲民眾報案，24歲林姓男子失聯多日，疑似遭他人殺害，警方隨即組成專案小組，並報請檢方偵辦。雲林地檢隨即鎖定4名相關人士，包括35歲莊男、33歲沈男、34歲詹男、39歲洪男等人，將人逮回偵辦。

莊男、沈男向檢方坦承，已將林男打死，並埋屍雲林縣四湖鄉溪旁田地。檢方隨即帶著莊、沈2人重回現場，挖出林男遺體，並向法院聲請羈押動手的莊、沈2人，以及協助棄屍的詹男，法院裁定3人羈押。

據了解，林男與莊男、沈男合夥開設應召站，10月間莊男等人對帳時發現，帳面上竟短少數十萬元，懷疑林男私吞皮肉錢，10月11日晚間8時許便將林男約出來喬債，過程中除了對林男拳打腳踢外，2人還持熱熔膠、鋁棒等物攻擊林男，導致林男上半身全是傷，狂虐8小時後，林男因橫紋肌溶解、嘔吐及吸入食物進入肺部，導致心律不整、窒息於10月12日凌晨4時許死亡。

莊男、沈男、詹男發現林男死亡後，先對林男進行人工呼吸，但發現人已回天乏術，12日上午9時07分便將遺體搬上林男的車輛。而莊男當天晚上7時54分左右，開車載著沈男、詹男先到大賣場買十字鎬1支、鐵鍬2支、手套3雙等物。

3人備妥埋屍工具後，由詹男開車載運林男遺體前往雲林縣四湖鄉舊虎尾溪旁田地，莊男則是另外開著載著沈男到棄屍地點會合，3人合力將林男埋屍過後，再將林男的車輛棄置於附近的堤防。

檢方調查過後，依照傷害致死、遺棄屍體等罪起訴莊男、沈男，另依照遺棄屍體罪嫌起訴詹男，洪男則因罪嫌不足不起訴。