川普見TikTok執行長！　鬆口「我對TikTok有好感」

記者張方瑀／綜合報導

短影音平台TikTok日前向美國上訴法院提出緊急聲請遭駁回，隨著明年1月的禁令將至，執行長周受資16日晚間和總統當選人川普會面，而川普也在當天早上的記者會中暗示，很可能會鬆綁對TikTok的禁令，「你知道的，我對TikTok有一份特別的好感。」

綜合外媒報導，川普在16日的記者會中暗示，可能會鬆綁對TikTok的禁令，他開玩笑地說，他對這個受年輕人喜愛的短影音平台很有好感，部分原因是他在2024年大選中表現出色，獲得不少年輕選民的支持，而這也要歸功於TikTok。

▲川普暗示很可能會鬆綁對TikTok的禁令。（圖／路透）



川普指出，「我們會看看TikTok的情況，你知道的，我對TikTok有一份特別的好感，TikTok確實帶來了影響，所以我們會再看一看。」

同一天晚些時候，有消息人士告訴《紐約郵報》，川普還在他位於佛州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖莊園，接待了TikTok的執行長周受資（Shou Chew）。

除此之外，川普預計在17日會見Netflix執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）、18日會見亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。

熱門短影音平台TikTok於12月9日提出緊急聲請，尋求美國上訴法院暫時阻止「不賣就禁」的新法落實，不過遭到上訴法院駁回。新法要求TikTok於明年1月19日前脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），否則在美國面臨禁令。