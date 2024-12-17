川普13歲孫女長大了！　媽咪伊凡卡大讚「我最愛的女孩」

圖文／鏡週刊

美國總統當選人川普（Donald Trump）明年1月將重返白宮，長女伊凡卡（Ivanka Trump）也將回歸「第一千金」光環。耶誕節將至，伊凡卡帶13歲大女兒阿拉貝拉（Arabella）去看經典芭蕾舞劇《胡桃鉗》，並稱阿拉貝拉是自己「最愛的女孩」，享受母女時光。

伊凡卡16日在社群平台X分享與阿拉貝拉的合照，可見43歲的伊凡卡穿一套奶油白西裝，內搭黑色低胸上衣，小秀性感。阿拉貝拉身高看起來快追上180公分的媽媽，她則穿黑色無袖洋裝，搭配黑色頸鍊，母女都沒綁頭髮，長髮自然披散，看起來很相似。

伊凡卡和阿拉貝拉站在一顆聖誕樹前，發文稱，「和我最愛的女孩度過美好的胡桃鉗之夜。」原來母女倆前往觀賞邁阿密城市芭蕾舞團的表演，伊凡卡還在IG限動分享芭蕾舞演員、華麗舞台的照片，氣氛溫馨愉快。

▲ 阿拉貝拉（左）看起來快跟媽媽伊凡卡（右）一樣高。（翻攝X@IvankaTrump）

事實上，伊凡卡在父親川普2020年總統大選失利後，淡出公眾視野，這次川普競選期間，伊凡卡未曾助選，強調自己已遠離政治、專注於家庭上。不過，隨著川普當選，伊凡卡似乎也逐漸回歸，例如上週川普為慶祝獲選2024年《時代雜誌》年度風雲人物，到紐約證交所敲開市鐘，伊凡卡罕見陪同父親亮相。

川普到紐交所敲開市鐘當天，伊凡卡罕見與繼母梅蘭妮雅（Melania Trump）、繼妹蒂芬妮（Tiffany Trump）合體，由於伊凡卡、梅蘭妮雅過去有過不合傳聞，兩人之間的互動特別引人關注。

A beautiful evening at the Nutcracker with my favorite girl pic.twitter.com/WQGdN5CWGI — Ivanka Trump (@IvankaTrump) December 16, 2024



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