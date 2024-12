川普13歲孫女長大了！　媽咪伊凡卡大讚「我最愛的女孩」

圖文/鏡週刊

美國總統當選人川普(Donald Trump)明年1月將重返白宮,長女伊凡卡(Ivanka Trump)也將回歸「第一千金」光環。耶誕節將至,伊凡卡帶13歲大女兒阿拉貝拉(Arabella)去看經典芭蕾舞劇《胡桃鉗》,並稱阿拉貝拉是自己「最愛的女孩」,享受母女時光。

伊凡卡16日在社群平台X分享與阿拉貝拉的合照,可見43歲的伊凡卡穿一套奶油白西裝,內搭黑色低胸上衣,小秀性感。阿拉貝拉身高看起來快追上180公分的媽媽,她則穿黑色無袖洋裝,搭配黑色頸鍊,母女都沒綁頭髮,長髮自然披散,看起來很相似。

伊凡卡和阿拉貝拉站在一顆聖誕樹前,發文稱,「和我最愛的女孩度過美好的胡桃鉗之夜。」原來母女倆前往觀賞邁阿密城市芭蕾舞團的表演,伊凡卡還在IG限動分享芭蕾舞演員、華麗舞台的照片,氣氛溫馨愉快。

▲ 阿拉貝拉(左)看起來快跟媽媽伊凡卡(右)一樣高。(翻攝X@IvankaTrump)

事實上,伊凡卡在父親川普2020年總統大選失利後,淡出公眾視野,這次川普競選期間,伊凡卡未曾助選,強調自己已遠離政治、專注於家庭上。不過,隨著川普當選,伊凡卡似乎也逐漸回歸,例如上週川普為慶祝獲選2024年《時代雜誌》年度風雲人物,到紐約證交所敲開市鐘,伊凡卡罕見陪同父親亮相。

川普到紐交所敲開市鐘當天,伊凡卡罕見與繼母梅蘭妮雅(Melania Trump)、繼妹蒂芬妮(Tiffany Trump)合體,由於伊凡卡、梅蘭妮雅過去有過不合傳聞,兩人之間的互動特別引人關注。

A beautiful evening at the Nutcracker with my favorite girl pic.twitter.com/WQGdN5CWGI