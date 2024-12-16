親友「拉黃線」悲送陳梅慧　民俗專家曝：要她安心到該去的地方

▲今日在陳梅慧告別式上，親友們拉著長長黃線一起送陳梅慧最後一程，民俗專家也透露其意涵。（圖／記者陸運陞攝）



記者游瓊華、許權毅／台中報導

XREX集團區塊練金融犯罪調查師陳梅慧在國道遭遇追撞身亡，今陳梅慧家屬下午2時許為陳梅慧舉辦告別式，親友們頂著寒風、強忍悲痛一同送陳梅慧最後一程；但特別的是，在送陳梅慧靈柩時，親友們一同拉著一條黃線前行。對此，民俗專家廖大乙表示，這代表著陽歸陽、陰歸陰，活著的人聚在一起送走亡者，也意味著陳梅慧在大家心中是值得尊敬的人士，但通常都是白線或紅線，黃線比較少見。

廖大乙指出，黃線牽起親友一起送陳梅慧最後一程，也是要陳梅慧安心地離開，送她到應該去的地方，「黃線更意味著，陽歸陽、陰歸陰，黃泉路上不相逢，以後不復見之意。」

廖大乙也提到，民俗上，較常看到紅線以及白線。紅線就是家屬有喜事或懷孕，卻得參加或處理喪事，就會綁紅線在身上；先前台南漁會理事長林士傑遭人槍殺，林士傑的女兒、台南市議員林依婷雖然懷孕，仍腰綁紅線前往殯儀館，陪同母視一起相驗，就是一例。

不過，禮儀社業者則持不同看法，若是拉兩條線有護靈之意，一條也可能只是儀式簡化，通常人多時較常見，並無特別民俗意味。