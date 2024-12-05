撞死9歲童沒來告別式！肇事男深夜靈前放手寫信：原諒我的過失

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

一名9歲陳姓男童Gordan在11月24日與父親參加位於二林鎮的伯利歐公益路跑馬拉松活動，不料遭闖入賽道的休旅車輾斃，父母心碎不已。今(5日)舉行紀念音樂會，肇事駕駛楊姓男子直到禮成皆未現身，但他在昨天凌晨2時許就默默至Gordon靈前放了一封手寫道歉信，「希望您能原諒我的過失。」

▲9歲男童Gordan路跑被撞死，今舉行紀念音樂會。（圖／記者唐詠絮攝，下同）



楊男道歉信中寫著，「本人楊XX於民國113年11月24日因一時疏忽過失，於柏利歐路跑賽程當中，開車撞到您，導致您喪失寶貴生命。本人對您與其父母家人深感歉意、內疚，也盼望您在天之靈，能庇佑父母家人依竊平安、健康，也希望您能原諒我的過失，造成您家人的悲痛及您寶貴生命」，並以佛經祈求Gordan登極樂世界，信尾以「懺悔人」署名跪拜。不過，楊男直到告別式結束都沒有現身。

▲肇事楊男手寫信曝光。（圖／記者唐詠絮攝，點圖放大）



主辦單位「柏立歐小兒麻痺協會」召集人許秀月也送上道歉信，除了對事故發生再次道歉外，也表示「目前柏立歐的團隊每天為你祈福，並獻上紙鶴陪伴你，祈願你在天上成為自由快樂的天使，再次向你表達最真誠的歉意，請你包容與接納。」

▲「柏立歐小兒麻痺協會」召集人許秀月道歉信。（圖／記者唐詠絮攝，點圖放大）



另外，雖然Gordan是小學四年級學生，但校長仍到告別式現場親自頒發榮譽畢業證書，哽咽念出證書內容「在本校修業完成准予畢業。」

▲國小校長頒發畢業證書。