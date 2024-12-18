接棒林杰樑成「食安守護者」　醫師顏宗海獲社會教育貢獻獎肯定

▲顏宗海醫師致力於食安教育，獲得113年度教育部社會教育貢獻獎個人獎肯定。（圖／顏宗海醫師提供）

記者洪巧藍／台北報導

教育部今（18）日舉行「113年度社會教育貢獻獎」頒獎典禮，表揚對社會教育具卓越貢獻的個人及團體，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海獲得個人獎，他接棒已故俠醫林杰樑成為「食安守護者」，除平日臨床工作與醫學研究，更積極傳授民眾正確飲食觀念，也參與政府機關諮議會，為國家提出建言，解決食安爭議事件，獲得肯定。

教育部今日頒發「113年度社會教育貢獻獎」表彰在台灣各教育領域中，長期耕耘社會教育、積極實踐社會公益的個人及團體，分別有終身奉獻獎2人、個人獎15人及團體獎15組。

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長期耕耘食安領域的顏宗海也獲得本屆的個人獎表彰，回顧其過往，因為在林口長庚接受住院醫師訓練，師承林杰樑醫師門下專攻腎臟醫學與毒物學，至今已發表了300多篇國際期刊論文，在林杰樑過世後，顏宗海延續恩師未完成的研究擔任臨床毒物中心主任。

除了臨床工作及醫學研究外，顏宗海接棒林杰樑成為媒體公認的 「食安守護者」，透過媒體解惑、衛教活動、文章撰寫等積極傳授民眾正確的飲食觀念。他有感於個人力量有限，所以積極協助媒體分析食安新聞，維護新聞報導的正確性，讓民眾可以獲得正確的知識。





▲113年度教育部社會教育貢獻獎頒獎典禮，顏宗海醫師獲獎。

顏宗海也帶領林口長庚臨床毒物中心團隊持續辦理一系列的民眾衛教活動，足跡遍布全台，包含了2019年新竹縣尖石鄉、宜蘭農田水利會、2020年高雄農田水利會、2022年 農委會食農教育講習、2024年環境部化學署遠離食安風險疑慮化學物質研習營等。

顏宗海參加多個政府機關諮議會，立志為國家政策提出建言，協助政府規劃食安政策，解決食安爭議事件，希望能為國內醫療衛生政策盡一份心力。

教育部長鄭英耀表示，社會教育的推展，即是仰賴有志之士的不吝付出，將自身專業融入社會服務，透過知識、技能與價值觀的傳遞，累積並擴散出正向的影響力。這股力量在一次次的付出與行動中逐漸發芽、茁壯，展現出無比的韌性，最終成為社會溫暖祥和的重要支柱。





▲113年度教育部社會教育貢獻獎頒獎典禮。