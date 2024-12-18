　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

接棒林杰樑成「食安守護者」　醫師顏宗海獲社會教育貢獻獎肯定

▲▼113年度教育部社會教育貢獻獎頒獎典禮，顏宗海醫師致力於食安教育，獲得個人獎肯定。（圖／顏宗海醫師提供）

▲顏宗海醫師致力於食安教育，獲得113年度教育部社會教育貢獻獎個人獎肯定。（圖／顏宗海醫師提供）

記者洪巧藍／台北報導

教育部今（18）日舉行「113年度社會教育貢獻獎」頒獎典禮，表揚對社會教育具卓越貢獻的個人及團體，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海獲得個人獎，他接棒已故俠醫林杰樑成為「食安守護者」，除平日臨床工作與醫學研究，更積極傳授民眾正確飲食觀念，也參與政府機關諮議會，為國家提出建言，解決食安爭議事件，獲得肯定。

教育部今日頒發「113年度社會教育貢獻獎」表彰在台灣各教育領域中，長期耕耘社會教育、積極實踐社會公益的個人及團體，分別有終身奉獻獎2人、個人獎15人及團體獎15組。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長期耕耘食安領域的顏宗海也獲得本屆的個人獎表彰，回顧其過往，因為在林口長庚接受住院醫師訓練，師承林杰樑醫師門下專攻腎臟醫學與毒物學，至今已發表了300多篇國際期刊論文，在林杰樑過世後，顏宗海延續恩師未完成的研究擔任臨床毒物中心主任。

除了臨床工作及醫學研究外，顏宗海接棒林杰樑成為媒體公認的 「食安守護者」，透過媒體解惑、衛教活動、文章撰寫等積極傳授民眾正確的飲食觀念。他有感於個人力量有限，所以積極協助媒體分析食安新聞，維護新聞報導的正確性，讓民眾可以獲得正確的知識。

▲▼113年度教育部社會教育貢獻獎頒獎典禮，顏宗海醫師致力於食安教育，獲得個人獎肯定。（圖／顏宗海醫師提供）

▲113年度教育部社會教育貢獻獎頒獎典禮，顏宗海醫師獲獎。

顏宗海也帶領林口長庚臨床毒物中心團隊持續辦理一系列的民眾衛教活動，足跡遍布全台，包含了2019年新竹縣尖石鄉、宜蘭農田水利會、2020年高雄農田水利會、2022年 農委會食農教育講習、2024年環境部化學署遠離食安風險疑慮化學物質研習營等。

顏宗海參加多個政府機關諮議會，立志為國家政策提出建言，協助政府規劃食安政策，解決食安爭議事件，希望能為國內醫療衛生政策盡一份心力。

教育部長鄭英耀表示，社會教育的推展，即是仰賴有志之士的不吝付出，將自身專業融入社會服務，透過知識、技能與價值觀的傳遞，累積並擴散出正向的影響力。這股力量在一次次的付出與行動中逐漸發芽、茁壯，展現出無比的韌性，最終成為社會溫暖祥和的重要支柱。

▲▼113年度教育部社會教育貢獻獎頒獎典禮，顏宗海醫師致力於食安教育，獲得個人獎肯定。（圖／顏宗海醫師提供）

▲113年度教育部社會教育貢獻獎頒獎典禮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
相約談判遭砍！文化學生還原現場
台籃震撼彈！海神隊魂自請離隊
林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

IG夯店「工典甜點」爆惡意倒閉？廠商曝欠款失聯　客人員工也受害

冬至「極陰日」吃對湯圓能轉運！　民俗專家：注意3大禁忌

氣溫下降一堆人生病！醫示警「3病毒流行」：小心大魔王

青年座談探討AI生成內容如何改變世界　學者專家提醒科技帶來新生活要注意風險

快訊／7縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

粉絲看完美臀美腿還想要！南半球女王「秀大招寵粉」被讚爆：真香

中山大學獼猴「闖教室上日文課」！同學一看傻眼：猴子都你比認真

LINE「10款免費貼圖」限時下載！胖水豚、超實用耶誕新年圖

高鐵董事會通過「總獎金制度」每年發3筆　工會：賺越多領越多

接棒林杰樑成「食安守護者」　醫師顏宗海獲社會教育貢獻獎肯定

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

奧客拿泡泡瑪特被拒羞辱店員　甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【浪漫系阿公】無意中發現阿公錢包裡面全是對阿嬤滿滿的愛❤️

原民男婚禮飆唱周杰倫神曲　超猛合音網大讚：耳朵懷孕

IG夯店「工典甜點」爆惡意倒閉？廠商曝欠款失聯　客人員工也受害

冬至「極陰日」吃對湯圓能轉運！　民俗專家：注意3大禁忌

氣溫下降一堆人生病！醫示警「3病毒流行」：小心大魔王

青年座談探討AI生成內容如何改變世界　學者專家提醒科技帶來新生活要注意風險

快訊／7縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

粉絲看完美臀美腿還想要！南半球女王「秀大招寵粉」被讚爆：真香

中山大學獼猴「闖教室上日文課」！同學一看傻眼：猴子都你比認真

LINE「10款免費貼圖」限時下載！胖水豚、超實用耶誕新年圖

高鐵董事會通過「總獎金制度」每年發3筆　工會：賺越多領越多

接棒林杰樑成「食安守護者」　醫師顏宗海獲社會教育貢獻獎肯定

IG夯店「工典甜點」爆惡意倒閉？廠商曝欠款失聯　客人員工也受害

捕殺誤闖熊屢遭投訴！秋田知事反嗆「把熊送你家」　意外獲支持

「隊魂」布銳克曼自請離隊　海神執行長李偉誠親自說分明

《鬼滅之刃》快閃店台北登場！六大區與柱合照、禰豆子可愛周邊必收

國際火線／大偽裝者：人格破產的總統「敗登」！

北約3國聯合軍演　F-16、F-35多款戰機出陣

Skoda釋出「小改款Enyaq外觀設計草圖」！歐洲最暢銷電動車再進化

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

相關新聞

長庚創新研發　助頭頸癌患者口腔重建

長庚創新研發　助頭頸癌患者口腔重建

頭頸癌患者因為張口受限，無法順利完成植牙重建，導致咀嚼困難，影響營養攝取，誘發營養不良和體重下降等問題，嚴重衝擊生活品質。林口長庚醫療團隊研發數位贋復精準套件，讓減少植牙過程的張口需求，也讓口腔重建變得更容易，患者因此可以好好咀嚼，重拾日常享用美食的生活。

「藝閣」保存者吳震星獲教育部社會教育貢獻獎

「藝閣」保存者吳震星獲教育部社會教育貢獻獎

氣喘、異位性皮膚炎上身！長庚研究團隊破解兒童過敏基因密碼

氣喘、異位性皮膚炎上身！長庚研究團隊破解兒童過敏基因密碼

林口長庚獲國際醫院聯盟「卓越醫院獎」金獎

林口長庚獲國際醫院聯盟「卓越醫院獎」金獎

新北女果園工作遭毒蛇咬傷　警消急救撿回性命

新北女果園工作遭毒蛇咬傷　警消急救撿回性命

關鍵字：

顏宗海社會教育貢獻獎食安守護者林口長庚醫院飲食觀念

讀者迴響

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面