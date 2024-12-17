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遊民「殘殺同志男友」棄屍廢墟！行兇後遛鳥逃亡　泰爆恐怖命案

▲▼遊民「殘殺同志男友」棄屍廢墟！行兇後遛鳥逃亡　泰爆恐怖命案。（圖／翻攝自第八頻道）

▲死者生前最後身影曝光。（圖／翻攝自第八頻道，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷警方13日在一處廢棄民宅內，發現一具男性遺體，死者臉部遭到凶器猛砸重創。經調查，確認死者為一名遊民，而兇手疑似就是他同為遊民的男友。事發後有民眾目擊，死者男友手持鐵鎚、赤裸離開廢棄民宅。目前嫌犯仍在逃中，警方推斷他可能逃往鄰近的巴吞他尼府，並全力追緝中。

根據Thaiger報導，警方13日在曼谷賽邁區一處廢棄房屋內，發現受害者的遺體。根據初步推斷，死者年約50歲，臉部則有嚴重傷痕，死亡時間約在被發現的8至12小時之前。

▲▼遊民「殘殺同志男友」棄屍廢墟！行兇後遛鳥逃亡　泰爆恐怖命案。（圖／翻攝自第八頻道）

根據調查，警方確認死者身分是一名當地遊民，小名為Pok，曾靠賣麵維生，但5至6個月前失業後，就開始在路邊流浪，並住進陳屍的廢棄房屋。

目擊者指出，Pok平時和同為遊民的同志男友Tawan同住，兩人經常一起出現在附近的雜貨店。然而在Pok的遺體被發現後，Tawan就徹底失蹤。

根據《泰國日報》報導，附近攤商表示，Pok雖然經常遭到Tawan毆打與虐待，但是仍會買食物和零食給他。據了解，Pok甚至曾經被Tawan刺傷，但是仍然對Tawan不離不棄，並未分手。而攤商也指出，Tawan可能患有精神疾病，平時可以看到他將自己的頭髮剪禿。

警方調閱監視器畫面後發現，案發前，Pok和Tawan一起從廢棄房屋走到雜貨店買酒，而另一段監視器畫面則顯示，Tawan事發後赤裸走出廢棄房屋，手持鎚子，而另一隻手則掩蓋住自己的下體，並在大街上閒晃。

▲▼遊民「殘殺同志男友」棄屍廢墟！行兇後遛鳥逃亡　泰爆恐怖命案。（圖／翻攝自第八頻道）

▲嫌犯被拍到赤裸在大街上閒晃。（圖／翻攝自Amarin TV）

根據《第八頻道》報導，一名目擊民眾表示，事發後她看到Tawan赤裸經過她家門口，手則遮住自己的生殖器，神情匆忙。她的丈夫看到後立刻大聲喝斥，要求Tawan穿上衣物，但對方無視他們，隨即離開現場。

警方目前已分成兩組行動，一組持續調閱更多監視器畫面，另一組則在周邊地區進行地毯式搜索。警方懷疑，Tawan可能已逃往鄰近的巴吞他尼府。

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