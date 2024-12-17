海員計畫培育97名「航海王」月領10萬　擬納入港勤媒合人才

▲海員新星培育計畫至今3年，成功媒合97名學子進入國際、國內航商就業工作。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

因應航運業缺工，航港局3年前推動海員新星培育計畫，協助國際7大航商招募青年學子加入船員，今年培育計畫更升級為2.0，擴大到國內離島航商也加入，航港局長葉協隆指出，目前已媒合97位學子畢業後進入航商就業，月薪有機會在10萬元以上，未來培育計畫將納入港勤及離岸風電船。

航港局今日舉辦「海員新星2.0成果發布會」，邀請入選為海員新星的學子到場分享參與培育計畫的心得，同時航港局長葉協隆與國內4大離島航線的營運商簽署海星2.0計畫合作備忘錄（MOU），國內各大海事院校代表也出席與會。

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航港局從2022年推動海員新星培育計畫，開放國內海事職校、大專院校的在學學生報名，由長榮海運、陽明海運、萬海航運、裕民航運、中鋼運通、光明海運及世邦海運等7大國際航商，提供獎助學金的名額，

葉協隆表示，海員培育計畫提供求學到就業的一條龍服務，獲選為海員計畫的學子，每人每年可獲得10萬元獎助金，若順利取得甲級船員證照，並上船工作，月薪10萬以上，乙級證照也能領到7、8萬元的薪資，收入與工作環境都穩定。

▲航港局長葉協隆（左二）與國內4大離島航線營運商簽署MOU，協助媒合人才。（圖／記者蔡亞樺攝）

葉協隆進一步表示，國內離島航線在交通疏運扮演重要角色，船員呈現高齡化趨勢，航商需要更多人才投入，因此今年升級為海員培育計畫2.0，擴大到離島航商並開設職訓專班，媒合學子到離島航線的航商工作，將補助9成的訓練費用，學員只要負擔1成、約7000元，離島登船後薪資也有5、6萬元。

航港局統計海員培育計畫1.0，媒合86位學員進入7大國際航商工作，2.0計畫則有24位學子參與，葉協隆指出，目前已經媒合11名學員進入4大離島航商工作，剩餘12位學子持續協助媒合。

葉協隆提到，目前國內通過海事相關測驗並領有證書約2萬人，上船工作僅7千多人，部分人可能選擇岸上工作，沒上船，因此航港局未來協助培育，將擴大納入港勤、離岸風電船，媒合更多人才進入海運業，推動台灣海運永續發展。

獲選首屆海員新星計畫的高雄海洋科技大學4年級學生龎錡瑄說，她原本就讀商科，對於海運充滿興趣，但苦無管道，看到學校推薦海員培育計畫，順利獲選拿到獎助學金補助，讓她有更多時間準備就業，學習也更順暢，最後通過考到證照並跟陽明海運簽約。