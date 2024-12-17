台灣人每日LINE通話1億次　「這動作」創全球使用率紀錄

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台灣人每日LINE通話1億次　「這表情符號」創全球使用率紀錄

記者蘇晟彥／綜合報導

LINE在2024年台灣用戶數量達到2200萬，無論生活、工作都已經密不可分，17日官方公布 2024用戶數據，今年每日達到驚人的1億次通話，每天傳送圖片、影片的時間是在通勤時段的8-9點。此外，電腦版用戶也達到500萬，顯見有高度需求。最後，喜歡用「讚」的用戶最多，台灣用戶也創下驚人紀錄，是聊天室表情符號使用率為全球最高的地方。

▲▼ LINE提供

從LINE使用數據洞悉台灣人的數位日常
 根據LINE內部數據，截至2024年11月30日，台灣用戶每人每日平均使用LINE約1小時，都使用在哪裡呢？像是早晨會先確認LIＮE中有沒有新訊息，傳送（或收到）長輩圖等，在公司使用LINE電腦版，中午透過LINE支付、轉帳、瀏覽消費資訊，或送張咖啡券給好友趕上表達生日心意。對應到數據方面，每日傳送圖片與影片的最高峰為上午8:00-9:00。

此外，台灣用戶習慣打字或貼圖溝通，連帶在訊息上可點選的「聊天室表情符號」也廣受用戶喜愛，使用率為全球最高。現有六款「聊天室表情符號」中，「讚」的使用最多，加上點選「聊天室表情符號」不會有通知，可以低調地參與或結束話題，有許多愛好者。

LINE電腦版的台灣用戶數超過500萬，同樣也是在主要市場中使用率最高的。相較於手機，LINE電腦版為重度使用者或是工作上的溝通，不僅打字更快更方便，還可設定文字格式，或於「聊天室分類」中自訂資料夾。此外，LINE的通話功能也越來越便利，在設定中能自行調整「視訊通話畫質」，也能在重要溝通前進行「通話功能測試」。包括聊天室與官方帳號中的語音通話、視訊通話，全台每日通話數已達1億次。

有趣的AI照片生成服務推陳出新 三個主題最受歡迎

迎上AI熱潮，LINE中的「個人檔案工作室」推出多款風格的AI生成照片服務，今年推出的主題當中，以上線一個月內的購買熱度來看，冠軍就是可打造動畫風格迷你版自己的「AI Mini Me」，其次是可以生成專業形象照的「AI商務」，與證件美照不求人的「AI證件照」。即使是不熟悉科技或AI怎麼使用的用戶，只要在LINE中輕鬆點選，就能選擇喜歡的風格，並運用AI技術打造的服務。

LINE社群三大年度熱門話題：聰明消費、美食與房產資訊
 「LINE社群」為擁有相同興趣的用戶提供可自訂暱稱，更自在的交流空間。在目不暇給的各式社團中，台灣用戶對於聰明消費、美食及房產資訊三大話題表現出最濃厚的興趣，像是團購、折扣、代購等聰明消費資訊，美食分享，和房產交流。此外，一般社群人數上限可達5000人，然從數據觀察，500人以下的中小型社群比例高，活躍度也是最高的，加上配備多樣化管理員功能，與細緻的加入機制，讓興趣的交流更便利。

▲▼

與消費緊密相連　 午休支付與個人化推薦受青睞

LINE中的「錢包」頁面連結了許多數位金融與電商相關服務，像是LINE Pay、LINE Bank、LINE POINTS、LINE禮物、LINE購物和LINE旅遊。這裡主要吸引30至50歲的用戶群，而LINE禮物在此之用戶群更為年輕，為30-39歲。除了必備的支付捷徑，像是LINE購物的個人化推薦及活動獎勵內容，或LINE Bank能快速查詢餘額和轉帳等實用功能，最能引起用戶興趣。用戶造訪此頁面時間最高峰為每日12:00至14:00，反映出午休時段支付與消費的行為取向。

▲▼

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