　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄食品公司賣過期品！連製程都講不出遭罰千萬　下游涉21縣市

▲高雄九龍齋食品有限公司販售的產品，業者竟提不出製程。（圖／翻攝公司官網）

▲高雄九龍齋食品有限公司販售的產品，業者竟提不出製程。（圖／翻攝公司官網）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市衛生局日前接獲陳情，指前鎮區「九龍齋食品有限公司」使用逾期原料、有效日期改標，經配合檢調前往廠區查察，查獲大批過期產品和原物料共35項，產品下游涉及21縣市；另倉庫有28個品項沒有標示有效日期。由於公司衛生不符標準，且業者提不出產品來源，連產品製作過程都講不出來，衛生局已要求業者即日起停業、暫停販賣，此外依食安法加重罰1008萬元，並持續追查違規產品流向。

▲▼高雄九龍齋食品有限公司。（圖／記者許宥孺翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲衛生局、檢調遣往九龍齋食品有限公司，查獲大批過期、改標商品。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局12月11日配合高雄地檢署偵辦，並會同食品藥物管理署南區管理中心及高雄市調查處前往「九龍齋食品有限公司」，現場查獲過期產品並封存產品及原料有大地榆膏、乳糖、抹茶粉、果膠、金鹹麥芽、青檸C、枸杞膏、香檸C發酵飲品、烏梅粒、純蜂蜜、健匠冷梅、健匠梅(酵素青番梅)、健匠梅(酵素桂花梅)、健匠梅(酵素紫蘇梅)、健匠梅(酵素蜂蜜梅)、健匠葡萄(乳酸菌發酵葡萄)、健匠葡萄(發酵紫葡萄)、梅子滷汁、發酵加州黑蜜棗、發酵酸梅湯、菊花蜜、菊花蜜、蜂王乳蜜、蜂蜜橄欖、蜂蜜檸檬、維他命C、酵素橄欖、薑黃檸檬發酵飲品、檸檬C、檸檬果膠原蛋白發酵飲品、檸檬粉、檸檬酸、藤黃果梅、蘆薈精石、鹹麥芽，共計35品項。

衛生局指出，產品下游業者涉及臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、基隆市、新竹市、嘉義市等共21個縣市。

由於「九龍齋食品有限公司」無法提出回收及庫存過期產品任何銷毀紀錄，且業者至今仍無法提出各產品製令及投料紀錄，難以釐清產品的安全性。為保障消費者食品安全，衛生局已通知各縣市預防性下架該公司各項產品，待檢調釐清及該公司提出證明後，再行確認後續各項產品處理方式。

▲▼高雄九龍齋食品有限公司。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，該公司現場環境不符食品良好衛生規範準則，及追溯追蹤管理不善，現場原料及產品未能依限提供完整及正確來源資訊，有礙違法食品追溯，為釐清違規產品流向數量，避免危害風險擴大，依食安法第41條第1項第4款規定，下令該公司即日起至2024年12月31日止暫停作業及停止販賣，以確認產品適法性。

此外，倉庫庫存還有未標示有效日期產品及原料，有九龍齋梅粉、比利時麥芽、白糖粉、赤藻、乳酸發酵葡萄、發酵紫葡萄、金鹹麥芽、香酢橄欖、酵素香酢橄欖、酵素橄欖、蜂蜜橄欖、益母草素膏、健匠梅(酵素清香梅)、健匠梅(酵素蜂蜜梅)、健匠梅(酵素紫蘇梅)、健匠葡萄(乳酸菌發酵葡萄)、健匠葡萄(發酵紫葡萄)、梅粉、甜菊粉、麥芽膏、番瀉葉、紫蘇粉、紫蘇葉、蜂蜜檸檬、蕃瀉葉、羅漢果、藤黃果、奇檸子，共計28品項。業者因無法具體提供效期與進銷貨資料，已先行封存。

▲▼高雄九龍齋食品有限公司。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲倉庫有大批未標示有效日期的原料。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局審酌違規情節，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項及第22條第1項及同法第44條及第47條暨第52條規定，加重處新臺幣1,008萬元罰鍰，並持續追查違規產品流向、監督回收銷毀。該公司效期標示涉虛偽標記獲取利益嫌疑，涉犯刑法第339條第1項，全案由地檢署偵辦中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
《紅白》首波超狂卡司　名單曝光！
快訊／多名立委蓋錯！　投票結果出爐
家中搜出3000萬！Fans17和爆料公社「同一夥人」
快訊／不只黃珊珊！3藍委也蓋錯、1藍委缺席
柯文哲遭爆「屯田計畫」要募20億　律師：還好檢廉阻止小草被吸
快訊／盧秀燕震怒！下令追查全市有前科的教職員工
台中棒球教練涉性侵25球員！18年前前科曝光
FANS 17超級分潤「91拆帳」　狂吸少女私密片
LIVE／少棒隊淪後宮！狼教練涉性侵25人還拍片　黃珊珊蓋錯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄食品公司賣過期品！連製程都講不出遭罰千萬　下游涉21縣市

人事總處也爆霸凌！喪假同仁「遭譏快燒一燒」6痛訴全看怒

【廣編】歐德集團「桃園概念館」開幕　深耕桃園開啟全新篇章

排2小時蛋糕「被懷孕姊全吃光」氣哭！　網友看完全挺她

冬天厚帽T好難晾乾！日網瘋傳「逆曬法」爆紅　網友大推實用有效

萬那杜強震規模下修7.3　氣象署：確認解除海嘯威脅

「班班喝鮮奶」擬改每周1次　教團：干擾教學現場應全面取消

獨家／北車排隊餐盒爆食安！便當裸放地上踩腳邊 「在地」美食變衛生隱患

128年來最早冬至！21日17：20：20來臨　農、陽曆罕見落在同數字

不是要請客！聚餐後「好友搶刷卡」　網見原因戰翻：分開結帳就好

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

【沉默挑戰變出櫃挑戰】男店員街頭挑戰禁言60秒 整人的卻反被同事嚇爛XD

【道地台灣味應援】嗩吶版《台灣尚勇》超魔性旋律聽了熱血沸騰！

【開箱長輩冰箱】一打開全部塞滿滿　還翻出過期11年的骨董食物

【就叫你走開！】「嗨嗨鵝鵝～」下一秒鵝群暴衝他嚇得緊急撤離

高雄食品公司賣過期品！連製程都講不出遭罰千萬　下游涉21縣市

人事總處也爆霸凌！喪假同仁「遭譏快燒一燒」6痛訴全看怒

【廣編】歐德集團「桃園概念館」開幕　深耕桃園開啟全新篇章

排2小時蛋糕「被懷孕姊全吃光」氣哭！　網友看完全挺她

冬天厚帽T好難晾乾！日網瘋傳「逆曬法」爆紅　網友大推實用有效

萬那杜強震規模下修7.3　氣象署：確認解除海嘯威脅

「班班喝鮮奶」擬改每周1次　教團：干擾教學現場應全面取消

獨家／北車排隊餐盒爆食安！便當裸放地上踩腳邊 「在地」美食變衛生隱患

128年來最早冬至！21日17：20：20來臨　農、陽曆罕見落在同數字

不是要請客！聚餐後「好友搶刷卡」　網見原因戰翻：分開結帳就好

前營建署官員收賄7567萬、喝花酒「洩密審核」　監院全票彈劾　

7-11耶誕節咖啡買10送5！隱藏優惠「買1送1」　門市任2杯79折

台大醫性騷找「總統府高層」施壓　藍黨團爆該人是賴清德親信

懷舊男入手神車三陽Dio！豪撒1萬8改裝超炫排氣管　上路秒被罰

高顏值磁吸式行動電源盤點　歲末出遊輕鬆續航不斷電

外籍男偷拍正妹同事洗澡　被同事抓包急落跑！判決出爐

台韓股市值差1兆美元　老謝拋4關鍵見證「台積電勝三星」

駐聖保羅僑務秘書不當追求、強抱下屬　監院全票通過彈劾

快訊／攻城獅公布重量級新任總教練　約旦男籃主帥威森加盟

快訊／考試院人事同意權投票出爐　藍白共識下刷掉柯麗鈴1人

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

生活熱門新聞

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

統神「130→99KG」瘦臉曝光！　帥到驚呆批踢踢

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

冬至別愛愛「6禁忌一次看」　4星座發了

14年「豪門夢」碎？　王瀅深夜發文：沒有夢哪有碎

清晨7.1℃！　今晚變天「雨最多」時間曝

文化幣元旦發放！13到15歲每人600

快訊／萬那杜7.4強震　氣象署：太平洋地區可能引發海嘯

2025年開局「超強運四星座」

神經炎用藥發霉！健力命糖衣錠急回收58.4萬錠

不是沒人愛！4星座「一個人也過很好」

下周恐「首波寒流」？　氣象署回應了

更多熱門

相關新聞

即／高雄休旅車左轉撞行人　女遭捲車底緊急送醫

即／高雄休旅車左轉撞行人　女遭捲車底緊急送醫

高雄市新興區今(17日)發生一起車禍，一部休旅車行駛在青年一路、仁智街交叉口，左轉時撞上斑馬線上女行人，導致一名女子被捲入輪下，受困車底。警消獲報到場，以油壓千斤頂抬高汽車後輪，將女子救出，並送醫救治。女子的同事表示，傷者利用公司休息時間到超商買東西，不料回公司路上遭車撞。肇事女車主則表示，沒有看到行人。不過詳細肇事原因仍有待警方進一步釐清。

入冬仍有登革熱！高雄夫妻3度就醫「感染源不明」

入冬仍有登革熱！高雄夫妻3度就醫「感染源不明」

屏東50年大腸香腸攤熄燈再回歸　攤商：租金還是不便宜

屏東50年大腸香腸攤熄燈再回歸　攤商：租金還是不便宜

歷史老地標紅鯉魚再現！年底隨高雄車站完工復出

歷史老地標紅鯉魚再現！年底隨高雄車站完工復出

高雄男投資400萬失利　假扮外送員把人砍殘廢

高雄男投資400萬失利　假扮外送員把人砍殘廢

關鍵字：

高雄衛生局九龍齋食品有限公司

讀者迴響

熱門新聞

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

快訊／考委人事案蓋錯票！　黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

陳華「億萬千金身世」被起底！家產卻一夕蒸發

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

獨／「深海閻王」遭斷腳筋成淫狼　再爆性侵14歲少女

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

統神「130→99KG」瘦臉曝光！　帥到驚呆批踢踢

更多

最夯影音

更多

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面