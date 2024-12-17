入冬仍有登革熱！高雄夫妻3度就醫「感染源不明」　傳染期足跡曝

▲高雄苓雅出現登革熱病例，防疫人員進行病媒蚊掃蚊作業。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市衛生局今(17日)公布2例本土登革熱病例，確診者為一對夫妻，太太在9日出現發燒、頭痛、肌肉關節痛等症狀，先生則在13日出現症狀，兩人都是3度就醫才確認感染登革熱。疫調顯示夫妻兩人目前正值搬家，居住地為苓雅區普天里、林德里，先生上班地為小港區，太太在可傳染期間曾去過三和市場，共同活動地為文化中心，並曾停留鳳山區訪親，防疫團隊已展開地毯式採檢、強制孳生源檢查，目前已有55人匡列受檢。

高雄市昨(16)日新增2例本土登革熱個案，這是入夏後第5、6例本土登革熱，2名確診個案為夫妻關係，分別為40多歲女性家管、30多歲男性工程師。案妻12月9日出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、噁心等症狀，12月10、13日曾至診所就醫，16日症狀未改善再次就醫，登革熱快篩檢驗結果NS1陽性、PCR陽性。

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案夫則於12月13日開始出現發燒、肌肉痠痛、腹瀉、食慾不振、口乾舌燥等症狀，13日曾於員工診療所就醫，14日及16日因症狀未改善，前往至診所就醫，16日登革熱檢驗結果確認感染登革熱第二型病毒。

▲防疫團隊針對社區隱藏性孳生源進行巡檢。（圖／記者許宥孺翻攝）

疫調確診個案夫妻2人居住地為苓雅區普天里、苓雅區林德里。疫調顯示案妻可傳染期間曾前往三和市場；案夫主要活動地則以住家及小港區工作地為主，夫妻共同主要的活動地點為文化中心，可傳染期曾停留鳳山區訪親；防疫團隊已於確診案通報第一時間針對居住地與活動地周邊警戒範圍執行「擴大採檢、地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊」三合一緊急防治工作。16日完成1位同住接觸者及54位社區民眾採檢。

個案夫妻是先後出現症狀，但在同日採檢確認感染登革熱，不過太太發病時間早，採血時間點太晚，PCR採檢結果無法分型。而兩人都是3度就醫才發現確診，衛生局研判是時序入冬後，診所通報警覺度不夠。

昨日防疫團隊針對苓雅區林德里、普天里進行稽查，共查獲46個積水容器，其中5個積水容器已孳生病媒蚊幼蟲，陽性態樣為花器、臉盆、水溝、車道溝，並發現巷弄內多處髒亂點堆置廢棄物。

另外，防疫人員針對苓雅區林中里1處工地進行稽查，共查獲9個積水容器，其中1個陽性帆布已孳生病媒蚊幼蟲，防疫人員已現場開單告發並清除積水。衛生局表示，各公私場所的使用人、管理人，平時應落實環境管理及善盡維護之責，如經查獲孳生病媒蚊，最高處新臺幣1萬5000元。

衛生局呼籲，各級醫療院所提高通報警覺，落實TOCC問診，加強疑似個案通報及社區擴大採血，近日雖冷氣團來襲溫度驟降，但日夜溫差大、埃及斑蚊本能趨向室內而造成家庭群聚感染風險增加。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，請儘速前往高雄市555家登革熱整合式醫療合約院所就醫。