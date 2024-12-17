快訊／高雄女行人斑馬線上被撞　捲入休旅車下全身傷緊急送醫

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市新興區今(17日)發生一起車禍，一部休旅車行駛在青年一路、仁智街交叉口，左轉時撞上斑馬線上女行人，導致一名女子被捲入輪下，受困車底。警消獲報到場，利用工具將女子救出，並送醫救治，詳細肇事原因仍有待警方進一步釐清。

▲女行人遭撞，被捲入車底下。（圖／記者吳世龍攝）

事故發生在17日上午10點40分，警消獲報，青年一路、仁智街口發生車禍，一名女子受困在車底下。消防隊派遣人車前往救援，以油壓千斤頂抬高汽車後輪，協助女子脫困，經檢傷後，發現女子全身有多處擦挫傷，意識清楚，將她送醫救治。

女子的同事表示，傷者利用公司休息時間到超商買東西，不料回公司路上遭車撞。肇事女車主則表示，沒有看到行人。

警方調查，當時44歲林姓女子駕駛休旅車，沿仁智街北上車道行駛至青年一路口時準備左轉，但未注意到而碰撞行人穿越道的68歲李姓女行人。

警方初步研判，肇事原因是汽車駕駛未禮讓行人所致，將依道路交通管理處罰條例44條，「未禮讓行人致人受傷」，處駕駛新臺幣7200至3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年。

▲肇事女駕駛(左一)表示沒看到行人。（圖／記者吳世龍攝）

警方調查，當時44歲林姓女子駕駛休旅車，沿仁智街北上車道行駛至青年一路口時準備左轉，但未注意到而碰撞行人穿越道的68歲李姓女行人。

警方初步研判，肇事原因是汽車駕駛未禮讓行人所致，將依道路交通管理處罰條例44條，「未禮讓行人致人受傷」，處駕駛新臺幣7200至3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年。