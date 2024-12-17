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俄羅斯下手滅跡！　北韓士兵陣亡「臉部遭焚毀」影片曝光

▲▼北韓士兵替俄羅斯作戰身亡，結果屍體臉部被焚毀。（圖／翻攝自X／@ZelenskyyUa）

▲北韓士兵替俄羅斯作戰身亡，結果屍體臉部被焚毀。（圖／翻攝自X／@ZelenskyyUa）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭軍事情報機構（HUR）16日表示，至少有30名士兵為俄羅斯作戰的北韓士兵在俄羅斯庫爾斯克（Kursk）地區亡或受傷。澤倫斯基也公開影片指出，俄兵試圖燒毀北韓陣亡士兵的臉部來掩蓋他們的身份。

根據《路透社》報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在社群網站X發布影片，畫面顯示，俄羅斯士兵正在試圖焚燒陣亡北韓士兵的屍體，試圖掩蓋這些士兵的存在和傷亡情況，「對北韓士兵來說，他們沒有任何理由為普丁作戰和送命，而即便他們付出了生命，俄羅斯對他們的回應卻只有羞辱。」

▲▼北韓士兵替俄羅斯作戰身亡，結果屍體臉部被焚毀。（圖／翻攝自X／@ZelenskyyUa）

▲至少有30名士兵為俄羅斯作戰的北韓士兵在俄羅斯庫爾斯克（Kursk）地區亡或受傷。（圖／翻攝自X／@ZelenskyyUa）

這也是烏克蘭當局首次詳細描述北韓在戰爭中有如此規模的傷亡。HUR表示，這些傷亡發生在庫爾斯克地區的普列霍沃（Plekhovo）、沃羅日巴（Vorozhba）和馬爾蒂諾夫卡（Martynovka）等村莊附近，但未提供相關證據。

烏克蘭情報局表示，「由於損失，突擊部隊正在補充新的人員，特別是來自北韓人民軍第94獨立旅的士兵，以繼續在庫爾斯克地區進行積極的作戰行動。」

基輔當局10月時曾指出，北韓部隊出現在庫爾斯克地區；據估計，庫爾斯克地區共有約1.1萬名北韓士兵，與數萬名俄羅斯士兵組成聯軍。

克里姆林宮拒絕對烏克蘭的說法發表評論，俄羅斯國防部也尚未對此事作出回應。

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