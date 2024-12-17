俄羅斯下手滅跡！　北韓士兵陣亡「臉部遭焚毀」影片曝光

▲北韓士兵替俄羅斯作戰身亡，結果屍體臉部被焚毀。（圖／翻攝自X／@ZelenskyyUa）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭軍事情報機構（HUR）16日表示，至少有30名士兵為俄羅斯作戰的北韓士兵在俄羅斯庫爾斯克（Kursk）地區亡或受傷。澤倫斯基也公開影片指出，俄兵試圖燒毀北韓陣亡士兵的臉部來掩蓋他們的身份。

Even after years of war, when we thought the Russians could not get any more cynical, we see something even worse.



Russia not only sends the North Korean troops to storm Ukrainian positions, but also tries to conceal losses of these people.



They tried to hide the presence of… pic.twitter.com/KYyGF1rxP8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 16, 2024

根據《路透社》報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在社群網站X發布影片，畫面顯示，俄羅斯士兵正在試圖焚燒陣亡北韓士兵的屍體，試圖掩蓋這些士兵的存在和傷亡情況，「對北韓士兵來說，他們沒有任何理由為普丁作戰和送命，而即便他們付出了生命，俄羅斯對他們的回應卻只有羞辱。」

▲至少有30名士兵為俄羅斯作戰的北韓士兵在俄羅斯庫爾斯克（Kursk）地區亡或受傷。（圖／翻攝自X／@ZelenskyyUa）



這也是烏克蘭當局首次詳細描述北韓在戰爭中有如此規模的傷亡。HUR表示，這些傷亡發生在庫爾斯克地區的普列霍沃（Plekhovo）、沃羅日巴（Vorozhba）和馬爾蒂諾夫卡（Martynovka）等村莊附近，但未提供相關證據。

烏克蘭情報局表示，「由於損失，突擊部隊正在補充新的人員，特別是來自北韓人民軍第94獨立旅的士兵，以繼續在庫爾斯克地區進行積極的作戰行動。」

基輔當局10月時曾指出，北韓部隊出現在庫爾斯克地區；據估計，庫爾斯克地區共有約1.1萬名北韓士兵，與數萬名俄羅斯士兵組成聯軍。

克里姆林宮拒絕對烏克蘭的說法發表評論，俄羅斯國防部也尚未對此事作出回應。