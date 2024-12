俄羅斯下手滅跡！　北韓士兵陣亡「臉部遭焚毀」影片曝光

▲北韓士兵替俄羅斯作戰身亡,結果屍體臉部被焚毀。(圖/翻攝自X/@ZelenskyyUa)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭軍事情報機構(HUR)16日表示,至少有30名士兵為俄羅斯作戰的北韓士兵在俄羅斯庫爾斯克(Kursk)地區亡或受傷。澤倫斯基也公開影片指出,俄兵試圖燒毀北韓陣亡士兵的臉部來掩蓋他們的身份。

Even after years of war, when we thought the Russians could not get any more cynical, we see something even worse.



Russia not only sends the North Korean troops to storm Ukrainian positions, but also tries to conceal losses of these people.



They tried to hide the presence of… pic.twitter.com/KYyGF1rxP8