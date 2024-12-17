美槍擊案「學生槍手是女生」　射殺教師同學2死疑自戕

▲美國威斯康辛州發生校園槍擊案。（圖／翻攝Ｘ）



記者張靖榕／綜合報導

美國威斯康星州麥迪遜市一所學校14日上午發生校園槍擊案，豐盛生命基督教學校（Abundant Life Christian School）造一名教師與一名學生死亡，另有6人受傷，其中2名學生傷勢危急。警方表示，嫌犯為女性在校學生，已在警方抵達前於現場死亡。

CNN報導，麥迪遜警察局局長巴恩斯（Shon Barnes）表示，當地時間上午10時57分，警方接獲學校來電報告有槍手出現，警員立即趕赴現場，發現多名受害者中彈。距現場約3英里（約4.8公里）的警局急救訓練人員因距離較近迅速趕抵，協助救援。

槍擊造成一名教師與一名學生死亡，另有6人受傷，其中2名學生情況危急。麥迪遜消防局局長克卡本（Chris Carbon）表示，部分傷者被送往聖瑪麗醫院（St. Mary’s Hospital），另有傷者被送至威斯康星大學醫院接受治療。

警方到場後，發現嫌犯已在校內死亡，巴恩斯表示，嫌犯為校內的未成年人學生，警方在現場未開槍。警方尚未公布嫌犯的其他細節，但一位執法部門消息人士告訴CNN，嫌犯為女性，警方正在調查作案動機，嫌犯家屬正在配合調查。

根據執法部門消息，嫌犯使用的槍支為一把9毫米手槍。美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）正在追查該槍支的來源，以確定其購買及持有的過程。

巴恩斯表示，目前正進行家長與學生的重新團聚工作，並強調目前麥迪遜市及其他學校沒有發現進一步威脅。該地學區內的其他學校已被暫時封鎖。白宮表示，總統拜登已接獲此次槍擊案的簡報。

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