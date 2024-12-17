冬至別愛愛「6禁忌一次看」　4星座發了

▲冬至習俗要吃湯圓。（圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

周六就是24節氣的「冬至」，清水孟國際塔羅小孟老師分享冬至6大禁忌，像是不可以進行房事，容易導致陰氣入體，而吃湯圓要雙數；此外，處女座、雙子座、天秤座、天蠍座財運彈升。

小孟老師在臉書說，今年12/21是冬至，冬至又稱「冬節」，是北半球一年黑夜最長、白天最短的日子，因此古人會認為冬至之後白天變長，夜晚則變短，有陽氣初始的狀態；所以在古代，冬至比過年還重要，很多家戶都會在冬至送禮，飲酒作樂，祭拜租先。

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►冬至6大禁忌

1、不可以房事

冬至氣溫較低，陰氣旺盛，男女精力太旺盛，容易陽氣外洩，導致陰氣入體傷到元神。

2、晚上避免旅遊外出

《周禮春官神仕》中提到「以冬日至，致天神人鬼」，因此冬至在古代人來說為鬼節，建議晚上9時後不要外出，外出可攜帶鹽巴。

3、嫁出去的媳婦不要回娘家

冬至這天氣溫低寒，倘若媳婦回娘家路途遙遠，在途中萬一感冒生病，回家後會傳染給公婆，公婆大多年長，萬一冬天生病會更加嚴重，因此冬至媳婦避免回娘家。

4、不宜熬夜晚睡

冬至相當寒冷，太晚入睡容易陽氣下降，陰氣旺盛導致氣場欠佳。又冬至有「小過年」的意涵，若在冬至陰氣旺盛，會影響來年運途。

5、吃湯圓要雙數

冬至吃湯圓一定要雙數，不可以是單數，若是單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞；雙數代表能夠幸福圓滿，成雙成對，又可以添歲又添福。

6、忌逞凶鬥狠

冬至為節氣變化之日，情人朋友外出不可以吵架動怒，以免氣場轉換壞了磁場。

►4星座冬至財運彈升

處女座：

冬至你的正財運越來越好，而且正財能量也越來越順，慢慢你會有多餘資金可多做一些事。倘若你想要用不同方式增加財富，可以考慮一些美國基金或科技類股，讓金錢資源加分，而你只要每個月固定投入部分資金即可，不用給自己太大的壓力追市場報酬。

天秤座：

天秤座的朋友們，冬至對你來說是正財大旺的一周，你可以開始把一些多餘資金拿來投資。若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營。

雙子座：

冬至對你來說是改變理財方式的好時機，不要擔心自已會損失太多，可以用小額方式，實驗你想要的方式，只要你願意開始，慢慢就會找到適合的投資理財方式。

天蠍座：

冬至對你們來說有助於投資理財相關，若是你可以聽一些理財專家的理財方式，或用什麼方法去判斷市場的情況，這樣你會有更精明思考去投資。另外，你們的物慾特別強烈，建議有多的資金除了投資之外，也適合學習投資理財，讓你的荷包更加分。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。