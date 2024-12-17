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大陸 大陸焦點 特派現場

電詐營再起（下）！港人逃出交克園區曝：公司200人「七成來自台灣」

▲逃離交克園區的香港民眾Andy。（圖／香港01）

▲逃離交克園區的香港民眾Andy。（圖／香港01）

文／香港01

Andy被販賣和禁錮的地方在更南邊山區「交克山」（Kayukhat）附近，由福建人「五哥」經營，以前是克倫佛教軍的軍營。

▲交克園區內部照片。（圖／香港01）

▲交克園區內部照片。（圖／香港01，下同）

根據Andy的描述，老闆與幾個組長均是同鄉，公司內有約200人，七成半都是台灣人，剩下的有兩成可能是馬來西亞人，連Andy在內的香港人共七人。「全部都是被人騙過來的，有些人跟我一樣，被走私黃金兼職騙過來，但亦有人說叫他來泰國開公司貸款。」

阿龍是協助斡旋救人的義工，講述詐騙園區的大陸電影《孤注一擲》亦有特別鳴謝他。他估計整個交克山附近的詐騙營內，有近8000人遭禁錮，他說「五哥」背景神秘，外界掌握他的資料不多，亦無清晰的照片，只知道是福建人，曾在「泰昌園區」工作，之後自立門戶成立「勝天集團」。

▲交克園區內部照片。（圖／香港01）

Andy家人交贖金後離開園區時，他聽到「五哥」在電話中說，「你們經常這樣救不行，每次都要我放，這次真是最後一個了。」之後他得悉，他昔日的同事，因無舉報有人與家人聯絡而被電棍毆打，園區內更不准談論「賠付」交贖金贖身離開。

阿龍也說，有六七位身處交克園區的求助者，但幾經斡旋都無法救人，「現在都不放人，一個也出不來，就已經黑到這種個程度，很多緬甸軍方都解救不出來。」

▲交克園區內部照片。（圖／香港01）

緬甸苗瓦迪的幾位軍閥，以及背後的華人老闆，部份已被美國、歐盟制裁，當地詐騙園區主要由泰國供電，泰國在國際社會壓力下切斷過幾次，之後又再恢復。

2024年11月25日，有39名外國人從苗瓦迪越境逃往泰國，他們來自斯里蘭卡、尼泊爾、馬來西亞和俄羅斯，泰國警方指他們因高薪工作廣告受騙。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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