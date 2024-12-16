▲空軍飛官遭俘虜21年拒投降，等到遲來的榮耀，七位空軍上將16日到場參加公祭。（圖／翻攝自臉書／空軍前副司令張延廷）

記者柯沛辰／綜合報導

紅狐中隊前飛行員、空軍少校飛官謝翔鶴，民國53年駕駛RF-101A偵察機遭中共擊落，跳傘被俘後歷經勞改、關押21年仍不屈不降，怎料當他好不容易獲釋回到台灣，卻被軍方要求「立即退伍」、年資薪水概不計算，還遭情治人員長期監控，身心飽受折磨，直到2011年才平反獲贈「干城獎章」。上月27日，謝翔鶴病逝，享耆壽94歲，並於本月16日公祭，有7位空軍上將到場致祭。

謝翔鶴16日在北市第二殯儀館公祭，根據《聯合新聞網》報導，空軍司令鄭榮豐、副參謀總長執行官黃志偉2名現職上將到場致祭。另外，前來致意的還有前國防部長嚴明、雷玉其、前國防部副部長張哲平、熊厚基、劉任遠等人，5位都曾任空軍上將。

謝翔鶴生於民國19年8月15日，江蘇武進人，空軍官校35期畢業，曾擔任空軍第六偵察大隊飛行員。1960至1970年代中美合作「快刀計畫」，深入大陸偵察，除黑貓中隊、黑蝙蝠中隊，還有紅狐中隊負起空中偵照任務，謝翔鶴即是其中一員。

民國53年12月18日，謝翔鶴駕駛RF-101A「巫毒式」偵察機偵照大陸東南沿海時，於浙江外海遭中共戰機擊落，跳傘被俘，但不屈不降，還與審訊他的中共幹部爭論。

關押4年後，謝翔鶴本要與其他被俘官兵一同獲釋，但遭告密和獄友在牢裡偷偷慶祝雙十國慶，被中共認為是「冥頑不靈」，再度下放勞改，並關押長達21年，直到民國74年才獲釋返台。

不過，當謝翔鶴返回台灣，在中正機場（今桃園國際機場）等候他的3名軍方人員，不僅未給予任何幫助和肯定，反倒當場向他宣達3項命令：一、立刻辦理退伍；二、被俘期間年資概不計算，也不補發薪餉；三、不安排任何工作。

此後，謝翔鶴遭軍方遺忘，還被情治單位懷疑是否遭中共吸收，對其及家屬展開長期監控，讓他身心飽受折磨，一度罹患憂鬱症。直到2010年，國防部舉辦「高空的勇者」黑貓中隊特展，才在媒體的催促下，邀請謝翔鶴出席紀念活動，由前總統馬英九當面向謝翔鶴致意。

故事經媒體報導曝光後，馬英九指示軍方設法表揚。案經國防部調查，最終認定謝翔鶴「不同於某些被難人員，遭中共威脅利誘即投共變節」，「被俘期間，雖然遭受迫害，但始終秉持忠勇的信念，堅持到底」，「足為國軍官兵的模範」，於2011年2月26日頒發干城甲種二等獎章，還給謝翔鶴一個公道。

當時眾人為謝翔鶴感到高興，他受訪時卻表示，沒能完成最後一趟任務，還得到表揚和榮譽，讓他感到很慚愧，但作為中華民國軍人，他感到非常榮耀。如今謝翔鶴離世，公祭現場印著他生前被廣為流傳的一句話：「我唯一的遺憾是，我只有一個生命為我的國家犧牲。」

▼空軍發文緬懷謝翔鶴，「英雄已逝，浩氣長存」。（圖／翻攝自臉書／中華民國空軍）