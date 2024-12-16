　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

空軍飛官謝翔鶴遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

▲▼空軍飛官遭俘虜21年拒投降　7位上將今到場參加公祭。（圖／翻攝自臉書／空軍前副司令張延廷） 

▲空軍飛官遭俘虜21年拒投降，等到遲來的榮耀，七位空軍上將16日到場參加公祭。（圖／翻攝自臉書／空軍前副司令張延廷）

記者柯沛辰／綜合報導

紅狐中隊前飛行員、空軍少校飛官謝翔鶴，民國53年駕駛RF-101A偵察機遭中共擊落，跳傘被俘後歷經勞改、關押21年仍不屈不降，怎料當他好不容易獲釋回到台灣，卻被軍方要求「立即退伍」、年資薪水概不計算，還遭情治人員長期監控，身心飽受折磨，直到2011年才平反獲贈「干城獎章」。上月27日，謝翔鶴病逝，享耆壽94歲，並於本月16日公祭，有7位空軍上將到場致祭。

謝翔鶴16日在北市第二殯儀館公祭，根據《聯合新聞網》報導，空軍司令鄭榮豐、副參謀總長執行官黃志偉2名現職上將到場致祭。另外，前來致意的還有前國防部長嚴明、雷玉其、前國防部副部長張哲平、熊厚基、劉任遠等人，5位都曾任空軍上將。

謝翔鶴生於民國19年8月15日，江蘇武進人，空軍官校35期畢業，曾擔任空軍第六偵察大隊飛行員。1960至1970年代中美合作「快刀計畫」，深入大陸偵察，除黑貓中隊、黑蝙蝠中隊，還有紅狐中隊負起空中偵照任務，謝翔鶴即是其中一員。

民國53年12月18日，謝翔鶴駕駛RF-101A「巫毒式」偵察機偵照大陸東南沿海時，於浙江外海遭中共戰機擊落，跳傘被俘，但不屈不降，還與審訊他的中共幹部爭論。

關押4年後，謝翔鶴本要與其他被俘官兵一同獲釋，但遭告密和獄友在牢裡偷偷慶祝雙十國慶，被中共認為是「冥頑不靈」，再度下放勞改，並關押長達21年，直到民國74年才獲釋返台。

不過，當謝翔鶴返回台灣，在中正機場（今桃園國際機場）等候他的3名軍方人員，不僅未給予任何幫助和肯定，反倒當場向他宣達3項命令：一、立刻辦理退伍；二、被俘期間年資概不計算，也不補發薪餉；三、不安排任何工作。

此後，謝翔鶴遭軍方遺忘，還被情治單位懷疑是否遭中共吸收，對其及家屬展開長期監控，讓他身心飽受折磨，一度罹患憂鬱症。直到2010年，國防部舉辦「高空的勇者」黑貓中隊特展，才在媒體的催促下，邀請謝翔鶴出席紀念活動，由前總統馬英九當面向謝翔鶴致意。

故事經媒體報導曝光後，馬英九指示軍方設法表揚。案經國防部調查，最終認定謝翔鶴「不同於某些被難人員，遭中共威脅利誘即投共變節」，「被俘期間，雖然遭受迫害，但始終秉持忠勇的信念，堅持到底」，「足為國軍官兵的模範」，於2011年2月26日頒發干城甲種二等獎章，還給謝翔鶴一個公道。

當時眾人為謝翔鶴感到高興，他受訪時卻表示，沒能完成最後一趟任務，還得到表揚和榮譽，讓他感到很慚愧，但作為中華民國軍人，他感到非常榮耀。如今謝翔鶴離世，公祭現場印著他生前被廣為流傳的一句話：「我唯一的遺憾是，我只有一個生命為我的國家犧牲。」

▼空軍發文緬懷謝翔鶴，「英雄已逝，浩氣長存」。（圖／翻攝自臉書／中華民國空軍）

▲▼空軍緬懷謝翔鶴。（圖／翻攝自Facebook／中華民國空軍）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
冷氣團強襲！台電教「暖被3神招」不用插電
神經炎用藥出包！　緊急回收58.4萬錠
獨／「深海閻王」被爆性侵14歲少女！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸委會稱金梅沒來因「拒絕對話」　北市府：凸顯官方對話平台重要

蔣萬安提「真心補傷心」　北市府：中央應誠意互待才能和平共好

藍營1分鐘「強上選罷法」恐無效！律師搬出大法官解釋：不得自肥

蔣萬安贈瓷盤「雙城好兩岸好」　上海回贈瓷瓶寓「兩市人民心手相連」

蔣萬安晚宴提周杰倫、張惠妹　音樂共鳴超越界限「弭平隔閡」

綠擋選罷法昨晚高調打卡　機密行動背後目的曝

蔣萬安晚宴致詞提瓊瑤　引自傳「戰爭代表流浪跟苦難」籲交流重要

雙城晚宴今登場！圓山氣氛歡愉輕鬆　蔣萬安、華源一前一後現身

LIVE／雙城晚宴登場！蔣萬安宴請華源　致詞亮點「兩岸藝文」

雙城晚宴台味十足！蔣萬安圓山宴請華源　這一道「蔣宋美齡的最愛」

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

大聲「模仿CL喊歐巴」還拉人中XD　禮貌打招呼被反嗆「太假了吧！」

「最喜歡的英文單字？」　老師教一詞：超有深度

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

遭林襄粉絲出征逼道歉 Vicky火大開罵｜20241216 ET午間新聞

檢起訴害命司機後2.5小時　陳梅慧親友寒風中送她最後一程

「地表最強戰車」M1A2T抵台！首批深夜運出台北港畫面曝

搞大烏龍！陸送貨員後方推車 快遞哥見車「往前滾」急幫擋

告五人壓軸現身新北耶誕城　每首都大合唱...現場超嗨

陸委會稱金梅沒來因「拒絕對話」　北市府：凸顯官方對話平台重要

蔣萬安提「真心補傷心」　北市府：中央應誠意互待才能和平共好

藍營1分鐘「強上選罷法」恐無效！律師搬出大法官解釋：不得自肥

蔣萬安贈瓷盤「雙城好兩岸好」　上海回贈瓷瓶寓「兩市人民心手相連」

蔣萬安晚宴提周杰倫、張惠妹　音樂共鳴超越界限「弭平隔閡」

綠擋選罷法昨晚高調打卡　機密行動背後目的曝

蔣萬安晚宴致詞提瓊瑤　引自傳「戰爭代表流浪跟苦難」籲交流重要

雙城晚宴今登場！圓山氣氛歡愉輕鬆　蔣萬安、華源一前一後現身

LIVE／雙城晚宴登場！蔣萬安宴請華源　致詞亮點「兩岸藝文」

雙城晚宴台味十足！蔣萬安圓山宴請華源　這一道「蔣宋美齡的最愛」

別讓雙手洩漏年齡！3款護手霜推薦　全力防堵老化跡象

震撼！軟銀王牌捕手甲斐投奔巨人　傳15億日圓重金網羅

嘉南地震數暴增「比去年多4倍」！專家曝主因：4區域群震頻繁

提升戰場抗壓　步兵302旅手榴彈實彈投擲

在地企業挺萍影舞集　「路易十四遊台灣」明年1／19精彩演出

桃園米倉劇場年度開放日推出精彩活動　12／21-22歲末登場

桃食安心健康永續嘉年華暨食農聖誕市集　兩天發出180萬美食券　

機場捷運全線票價10元優惠　明年1／2日起恢復原價

元智志工服務再創佳績　跨國志工放異彩

桃園水資中心結合太陽能發電　年減1,096噸碳排發揮以廢轉能

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

政治熱門新聞

日前潛艦司令「海鯤略優日本潛艦」　美國有「顧慮」沒給最新技術

強送選罷法恐無效！律師搬出大法官解釋

陸委會稱金梅沒來因「拒絕對話」　北市府：凸顯官方對話平台重要

蔣萬安提「真心補傷心」　北市府：中央應誠意互待才能和平共好

不滿韓國瑜未回答選罷法爭議　王義川爆氣轟「幹話院長」

廠商嘆遭市府刁難　「他一收押！什麼都不行」

桃園「上億大違建」　超離譜狀況曝

桃園「上億大違建」　市府回應了

藍白邀重大刑案被害家屬會談　司法正副院長、大法官被提名人婉拒

ET民調／屏東縣長周春米就職2周年滿意度73.9%

鄭文燦砸1.2億蓋「大違建」　張善政甩鍋前朝留爛攤

戰選罷法僵持2hrs！　綠委搶議事人員電腦

上海副市長華源2公安局幹部隨行維安　未向我申請攜槍入境

綠擋選罷法昨晚高調打卡　機密行動背後目的曝

更多熱門

相關新聞

「唯一遺憾僅一個生命為國犧牲」　空軍英雄謝翔鶴辭世享耆壽94歲

「唯一遺憾僅一個生命為國犧牲」　空軍英雄謝翔鶴辭世享耆壽94歲

前紅狐中隊飛行員、空軍英雄謝翔鶴，民國53年駕駛RF-101A「巫毒式」偵察機偵查，遭中共擊落，俘虜21年，直至民國74年才獲釋回台，27日凌晨驚傳離世消息，享耆壽94歲。前空軍副司令張延廷證實此消息，他強調「不屈不撓的忠貞志節令人尊敬，國家應該頒發勳章」；國防部則發文緬懷「長者風範，將永留後輩心中」。

關鍵字：

謝翔鶴

讀者迴響

熱門新聞

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

DK還原台南幼童性侵案　遭網紅夫妻批裝好心

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

獨／「深海閻王」遭斷腳筋成淫狼　再爆性侵14歲少女

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

空姐愛上換妻！　辦250人大型色色派對

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

林襄、林穎樂遭影射耍大牌

抱一張賠10萬！富世達摺疊機利多鈍化摜跌停　摔出千金股

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！陷佔位風波還原真相

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

神經炎用藥發霉！健力命糖衣錠急回收58.4萬錠

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

更多

最夯影音

更多

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

大聲「模仿CL喊歐巴」還拉人中XD　禮貌打招呼被反嗆「太假了吧！」

「最喜歡的英文單字？」　老師教一詞：超有深度

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面