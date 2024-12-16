快訊／陳梅慧國道車禍亡！新竹地檢今偵結　上午11:30記者會說明

▲陳梅慧（中）坐在Uber左後方，遭夾擊慘死，全案16日偵結。（圖／翻攝自社群媒體）

記者楊永盛、戴若涵／新竹報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，日前在國道追撞車禍中遭夾殺身亡，由於她曾協助多起外界矚目的大案，包括創意私房、88會館等重大案件釐清金流，引發陰謀論一說。新竹地檢署16日上午11時30分將針對這起車禍事故，召開偵結記者會。

由於這起車禍與威震集團前董座吳明達槍擊案涉案人、前四海幫角頭郝廣民的車禍地點相近，加上陳梅會曾多次幫助檢警釐清包括創意私房、88會館等重大案件的金流，車禍曝光後，引發外界質疑，其死因可能不單純。

最高檢察署檢察總長邢泰釗6日指出，已將國人相關意見彙整發交給新竹地檢署，請竹檢成立專案小組詳予調查車禍原因，釐清相關疑慮，以安定民心，並請新竹地方檢察署儘速將調查結果，陳報台灣高等檢察署及最高檢察署。

新竹地檢署16日指出，將在上午11時30分在發言人室說明這起事故的偵查，但不開放提問。

陳梅慧的家屬日前則是委任律師發出聲明表示，事發至今「仍無法相信梅慧的離去，也難以面對驟失梅慧的傷痛，感謝梅慧生前的各方好友，以各種方式默默懷念梅慧的好」，但希望社會各界與媒體尊重逝者與家屬的隱私，避免揭露私人生活及喪儀的訊息，避免使用未經授權的私人照片。