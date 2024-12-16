士林夜市打工妹「日文超溜」　她驚呆：顏值不輸日韓！網瘋朝聖

▲打工妹熱情地招呼客人。（圖／吳昱萱授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

辣模吳昱萱昨日逛士林夜市時，發現某個氣球攤的工讀妹妹，不僅顏值高、身材好，還會講日文，忍不住大讚「台女顏值、身材不輸日韓。」對此，大票網友朝聖直呼，「卡哪個攤位」、「夜市店員程度都這麼好」。

吳昱萱昨日在Threads發文驚呼，「現在台北連士林夜市都這麼卷的嗎？攤販打工未滿20歲的少女會講日文，看來台女的顏值和身材絲毫不輸日韓的啊！未經雕琢的璞玉都可以如此，難怪出道不用當練習生！」

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從畫面中可見，女店員長相甜美，也十分好客，在聽完原PO的誇讚後，立刻躲到鯊魚娃娃後面，害羞地道謝。

▲妹妹被誇獎完，害羞地躲到娃娃後面。（圖／吳昱萱授權引用）

對此，網友們紛紛回應，「台女一直都碾壓日韓女生，正常啦」、「台灣人的顏值本來就比日韓好了喔！只是沒有那麼勤勞愛打扮」、「求番號...阿不是，求地點」、「台灣人日文平均N2的傳說，我越來越相信是真的了」、「我突然今天晚上想去士林逛街，沒有為什麼，想看看而已，別誤會」、「放天燈的阿北都會韓文了，觀光景點攤販會日文也是很正常的」。

還有不少人說，「這妹妹...我在S20第一天有遇到，很可愛活潑的小女孩，當時不知道她年紀好小」、「之前經過她穿CK」、「我好像有看過這妹子」。