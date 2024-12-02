小肚肚比六塊肌更迷人？「爸爸身材」魅力讓女生瘋狂愛上

▲男性同胞別再執著要練出健美身材，國外有研究顯示女性一般來說更喜歡的其實是「爸爸身材」。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

不少人覺得擁有六塊肌的男子超帥，雄性魅力噴發是女生的天菜，但其實帶點圓潤的「爸爸身材」（Dad Bod）的男人更能擄獲女生的心？！這可不是隨便說說，而是有科學研究作為後盾，一起來看看外國網站《BRIGHT SIDE》文章列出來的說法，了解為什麼「爸爸身材」這麼吃香，讓女生們高呼「愛了愛了」吧！

「爸爸身材」的迷人之處

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根據Dating.com的調查，有約75%的單身者都覺得「爸爸身材」更吸引人，換言之他們都比較喜歡身材沒有那麼精實的男生。另一份PlanetFitness的調查結果顯示，有78%的女生覺得「爸爸身材」的男生超有自信，甚至將近一半的女生覺得小肚肚比六塊肌更迷人，更誇張的是，調查中83%的媽媽們坦言，若老公稍微圓潤一點，她們還會覺得驕傲呢！

吸引力不只是看外表

其實，女生不一定真的覺得胖一點的男生比較帥，她們看上的更多是這些男人的其他特質，像是覺得這類型的男人更有愛心、更懂關懷，比較適合做為人生伴侶；相比那些肌肉很大、高睾固酮的男生，反而容易讓人覺得太有攻擊性，吸引力自然就扣分了。

專家怎麼說？

Bucknell大學的心理學教授Joel Wade在Psychology Today裡分析，女生可能更偏愛睾固酮水平低一點的男人，因為這讓人覺得他們比較溫和，不會太暴躁，也更有「好老公」和「好爸爸」的潛力。還有研究指出，長得太帥的男生，出軌機率也比較高！原因很簡單，他們經常收到很多曖昧訊息或感情邀約，誘惑多了，難免讓女生擔心；相較之下，帶點「爸爸身材」的伴侶反而更有安全感。

科學研究怎麼說？

關於「爸爸身材」的研究其實不少！有一項研究針對男性的腰圍和胸圍比例（WCR）的調查（範圍從0.60到0.90），而WCR落在0.80到0.90為「爸爸身材」，雖然性吸引力沒有WCR較低的男性、亦即精實的男子吸引人，但爸爸身材的男生在「親和力」、「關愛能力」以及「好爸爸潛質」的評分都更高！

另一份2017年Sell等人發表的研究指出，結實但不過於壯碩的身材最受歡迎，可能是因為這樣的特質更能維持長期關係，所以雖然「爸爸身材」可能不是最性感的類型，但卻更符合女生對長久伴侶的需求。

為什麼女生愛「爸爸身材」？

耶魯大學的一位教授也表示，女生選擇有「爸爸身材」的男生，可能是因為這類型的男人給人「好爸爸」的感覺。雖然每個女生的喜好不盡相同，但研究發現，有兩個標準是共通的：一是女生不喜歡太多肌肉，二是不喜歡太胖的男生，理想型就是在「瘦」和「壯」之間取得平衡。

例如，華盛頓大學在2012年的一項研究中，找了842位女性來評分18種男性身體模型，這些模型包括9種不同肌肉量（從幾乎沒肌肉到肌肉超壯），和9種不同脂肪量（從很瘦到很胖）。結果顯示，女生最喜歡的是稍瘦的男生（滿分90、得分40），但也喜歡有一點肌肉的男生（平均得分50、滿分90），由此得知女生最愛的不是「六塊腹肌」或「大塊肌肉男」，而是更貼近日常生活、親切感十足的身材。

看完是不是覺得很有趣呢？現在你知道，女生選擇「爸爸身材」並不只是單純喜歡外表，而是更看重這種身材帶來的安心感和長期穩定的特質！所以，有點肉肉的男生別灰心，你們可是很有市場的！