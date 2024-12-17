大蛇丸揪「15年老戰友」重回一中夜市！收訊滿格體驗快又穩，驕傲示範「全台飆透透」

▲大蛇丸超重感情！最新一集的影片自曝，他從學生時期開始就是遠傳電信的用戶，使用到現在累積快15年的超忠實資歷。（圖／擷取自YT，下同）

消費中心／綜合報導

在這個攜碼超方便又能拿到不少超殺優惠的年代，電信公司的資深用戶似乎愈來愈少了，但令人驚訝的是，有YouTuber吃播界唯一清流之稱的「大蛇丸」就是這麼一個重感情的人！他不僅從學生時期開始就是遠傳電信的用戶，使用到現在也累積快15年的超忠實資歷，這讓遠傳電信說什麼都要挺一波，不僅成為大蛇丸最新影片的「糖果爸爸」，同時也找來環島幫的另外兩人洋蔥和胡椒，以「全台飆透透」之姿大逛人潮擁擠的台中一中商圈，直接跟上最近最夯的「夜市王」給它朝聖起來！

大蛇丸憑著過去學生時期的記憶，從天使雞排、手工臭豆腐、一中豐仁冰吃到上和園滷味，形象鮮明的環島幫走在夜市自然引起周邊粉絲們的注意，紛紛要求合照錄動態，熱情的大蛇丸拍完二話不說立刻上傳限動，並老神在在表示，「再怎麼說我也是遠傳10年以上的老客戶。」即使是在熱鬧的商圈，無論上傳影片、觀看高畫質影片還是玩線上遊戲，都能體驗到遠傳又快又穩的網路！

大蛇丸驕傲透露是遠傳死忠用戶的原因，原來他曾經約了一群朋友回屏東老家玩，沒想到老家太偏僻，就只有「遠傳滿格」。他也大讚在人山人海、一群人一瞬間用很多網路的時候，遠傳網路依然快又穩，「我之前去看跨年晚會，那個網速跑多快啊，根本會飆車！」。說到最後根本呈現粉絲狀態的大蛇丸也在鏡頭前立誓，「一日遠傳，終身遠傳。」與遠傳電信相約綁緊緊，繼續度過N個15年。

▲大蛇丸最新影片揪「15年老戰友」重回一中夜市！（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

不僅大蛇丸，洋蔥也分享不論在倉庫、地下室、健身房、廁所，遠傳網路都超順暢，超有感的網路升級體驗讓他興奮直呼，「不管在哪個場合，遠傳在手，我的手機掏出來就辦公！」像洋蔥這樣的圖文系YTR再也不用死守在電腦前上傳作品，無論室內室外都能工作不漏接。

而熱愛推出旅遊挑戰企劃的胡椒，在人煙稀少「台中潭雅神自行車步道」展開「以物易物」大挑戰，從1元開始隨機尋找路人、店家「以物易物」，看最後能獲得價值多高的物品，不料中間一度卡關，幸好可以視訊call out求助友人尋求支援，就算在郊區使用遠傳網路無論是影像或通話品質一樣穩妥妥，讓環島幫忍不住朝著天空大喊，「謝謝遠傳！」

不只環島幫愛用推薦，YT影片也有不少粉絲留言，「好巧，我也是遠傳客戶」、「我從OO電信換到遠傳，非常滿意」、「好，我下次續約就用遠傳看看！」遠傳電信擁有業界最大700Mhz黃金低頻連續頻寬和業界最大5G頻寬，無論是在熱鬧商圈、室內空間或偏遠郊區都享有快又穩的網路，更持續用心建置，確保每一地每一刻連線都穩妥無虞，致力提供用戶更好的網路體驗。