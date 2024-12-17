　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

大蛇丸揪「15年老戰友」重回一中夜市！收訊滿格體驗快又穩，驕傲示範「全台飆透透」

▲▼遠傳電信,新遠傳,網速,頻寬,大蛇丸,洋蔥,胡椒,環島幫,一中商圈,夜市。（圖／擷取自YT）

▲大蛇丸超重感情！最新一集的影片自曝，他從學生時期開始就是遠傳電信的用戶，使用到現在累積快15年的超忠實資歷。（圖／擷取自YT，下同）

消費中心／綜合報導

在這個攜碼超方便又能拿到不少超殺優惠的年代，電信公司的資深用戶似乎愈來愈少了，但令人驚訝的是，有YouTuber吃播界唯一清流之稱的「大蛇丸」就是這麼一個重感情的人！他不僅從學生時期開始就是遠傳電信的用戶，使用到現在也累積快15年的超忠實資歷，這讓遠傳電信說什麼都要挺一波，不僅成為大蛇丸最新影片的「糖果爸爸」，同時也找來環島幫的另外兩人洋蔥和胡椒，以「全台飆透透」之姿大逛人潮擁擠的台中一中商圈，直接跟上最近最夯的「夜市王」給它朝聖起來！

▲▼遠傳電信,新遠傳,網速,頻寬,大蛇丸,洋蔥,胡椒,環島幫,一中商圈,夜市。（圖／擷取自YT）

大蛇丸憑著過去學生時期的記憶，從天使雞排、手工臭豆腐、一中豐仁冰吃到上和園滷味，形象鮮明的環島幫走在夜市自然引起周邊粉絲們的注意，紛紛要求合照錄動態，熱情的大蛇丸拍完二話不說立刻上傳限動，並老神在在表示，「再怎麼說我也是遠傳10年以上的老客戶。」即使是在熱鬧的商圈，無論上傳影片、觀看高畫質影片還是玩線上遊戲，都能體驗到遠傳又快又穩的網路！

▲▼遠傳電信,新遠傳,網速,頻寬,大蛇丸,洋蔥,胡椒,環島幫,一中商圈,夜市。（圖／擷取自YT）

▲▼遠傳電信,新遠傳,網速,頻寬,大蛇丸,洋蔥,胡椒,環島幫,一中商圈,夜市。（圖／擷取自YT）

大蛇丸驕傲透露是遠傳死忠用戶的原因，原來他曾經約了一群朋友回屏東老家玩，沒想到老家太偏僻，就只有「遠傳滿格」。他也大讚在人山人海、一群人一瞬間用很多網路的時候，遠傳網路依然快又穩，「我之前去看跨年晚會，那個網速跑多快啊，根本會飆車！」。說到最後根本呈現粉絲狀態的大蛇丸也在鏡頭前立誓，「一日遠傳，終身遠傳。」與遠傳電信相約綁緊緊，繼續度過N個15年。

▲大蛇丸最新影片揪「15年老戰友」重回一中夜市！（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

不僅大蛇丸，洋蔥也分享不論在倉庫、地下室、健身房、廁所，遠傳網路都超順暢，超有感的網路升級體驗讓他興奮直呼，「不管在哪個場合，遠傳在手，我的手機掏出來就辦公！」像洋蔥這樣的圖文系YTR再也不用死守在電腦前上傳作品，無論室內室外都能工作不漏接。

▲▼遠傳電信,新遠傳,網速,頻寬,大蛇丸,洋蔥,胡椒,環島幫,一中商圈,夜市。（圖／擷取自YT）

而熱愛推出旅遊挑戰企劃的胡椒，在人煙稀少「台中潭雅神自行車步道」展開「以物易物」大挑戰，從1元開始隨機尋找路人、店家「以物易物」，看最後能獲得價值多高的物品，不料中間一度卡關，幸好可以視訊call out求助友人尋求支援，就算在郊區使用遠傳網路無論是影像或通話品質一樣穩妥妥，讓環島幫忍不住朝著天空大喊，「謝謝遠傳！」

▲▼遠傳電信,新遠傳,網速,頻寬,大蛇丸,洋蔥,胡椒,環島幫,一中商圈,夜市。（圖／擷取自YT）

▲▼遠傳電信,新遠傳,網速,頻寬,大蛇丸,洋蔥,胡椒,環島幫,一中商圈,夜市。（圖／擷取自YT）

不只環島幫愛用推薦，YT影片也有不少粉絲留言，「好巧，我也是遠傳客戶」、「我從OO電信換到遠傳，非常滿意」、「好，我下次續約就用遠傳看看！」遠傳電信擁有業界最大700Mhz黃金低頻連續頻寬和業界最大5G頻寬，無論是在熱鬧商圈、室內空間或偏遠郊區都享有快又穩的網路，更持續用心建置，確保每一地每一刻連線都穩妥無虞，致力提供用戶更好的網路體驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台中知名棒球教練疑性侵25人！輕生被攔阻
Fans17賣少女不雅片　小哥哥艾理20萬交保原因曝
快訊／蓋錯票！黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重
快訊／「學姐」黃瀞瑩首遭傳喚！檢調今約談6人　
快訊／黃珊珊蓋錯票！　急問韓國瑜：怎麼辦
喊話對岸多對話少對峙　蔣萬安：多點漁船燈火、少點船艦飛機喧囂
文化幣擴大發放　13-15歲每人600元
快訊／萬那杜7.4強震　氣象署：太平洋地區可能引發海嘯
快訊／萬那杜規模7.4強震！　「海嘯紫色警報」發布
蝦皮「1服務」無預警結束！　大票用戶哀號：小確幸沒了
還沒冷完！周四崩跌剩7度　3千公尺高山有望再下雪

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

合併後升級超有感！新遠傳網路佳評如潮　好評飆破1.6萬則

大蛇丸揪「15年老戰友」重回一中夜市！收訊滿格體驗快又穩，驕傲示範「全台飆透透」

全家化身移工「中文教室」！酸辣燙買2送2、東南亞零食10元多1件

得利Dulux 2025年度色「金盞黃True Joy」為臺北馬注入活力能量　與你一起迎接挑戰勇往直前！

選一本書與微醺伴讀：亞伯樂「品懂伯樂」讀飲空間登場誠品生活松菸　享受沉浸品味時光

漢堡王「美式花生重磅漢堡」限時賣28天！厚切牛肉、酥脆雞肉任選

肯德基最新3大超值優惠！買炸雞送蛋撻、雪花起司脆雞下殺6折

麥當勞APP最新限定優惠一次看！雞塊買1送1、勁辣香雞翅免費送

百富匠藝新春獻禮！全台星級飯店大開「百富宴」　春節禮盒最佳選擇

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

大聲「模仿CL喊歐巴」還拉人中XD　禮貌打招呼被反嗆「太假了吧！」

「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

「最喜歡的英文單字？」　老師教一詞：超有深度

羅志祥揭同台蔡依林黑歷史　不敢再脫了：從那一刻封頭！

遭林襄粉絲出征逼道歉 Vicky火大開罵｜20241216 ET午間新聞

台灣啦啦隊「世界盃奪冠」 動作乾淨零失誤全場嗨翻

檢起訴害命司機後2.5小時　陳梅慧親友寒風中送她最後一程

大蛇丸揪「15年老戰友」重回一中夜市！收訊滿格體驗快又穩，驕傲示範「全台飆透透」

全家化身移工「中文教室」！酸辣燙買2送2、東南亞零食10元多1件

得利Dulux 2025年度色「金盞黃True Joy」為臺北馬注入活力能量　與你一起迎接挑戰勇往直前！

選一本書與微醺伴讀：亞伯樂「品懂伯樂」讀飲空間登場誠品生活松菸　享受沉浸品味時光

漢堡王「美式花生重磅漢堡」限時賣28天！厚切牛肉、酥脆雞肉任選

肯德基最新3大超值優惠！買炸雞送蛋撻、雪花起司脆雞下殺6折

麥當勞APP最新限定優惠一次看！雞塊買1送1、勁辣香雞翅免費送

百富匠藝新春獻禮！全台星級飯店大開「百富宴」　春節禮盒最佳選擇

新北父吸毒後發狂！持牛排要砍兒　21歲兒急噴滅火器逃命求援

快訊／華源將推「上海赴台旅遊團」　蔣萬安：樂見帶動消費刺激

雙城論壇登場　李彥秀讚蔣萬安：綠失去操弄亡國感的政治紅利

快訊／台中知名國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

郭明錤爆輝達利空　GB300、B300過熱爭議大

全文／和平可貴、衝突不智　蔣萬安：盼大陸朋友藉雙城論壇更了解台灣

Fans17驚爆販賣少女不雅片！小哥哥艾理頻喊冤　20萬交保原因曝

尹錫悅「拒收」法庭文件！　南韓憲裁：7天以內必須交出答辯狀

高雄男投資400萬失利！假扮外送員把人砍殘廢　判8年6月賠6264萬

兆豐金ESG表現獲肯定　三度納入DJSI雙指數成分股

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

消費熱門新聞

漢堡王美式花生重磅漢堡限時28天賣

全家打造移工中文教室！酸辣燙買2送2、零食10元多1件

大蛇丸揪「15年老戰友」重回一中夜市！

達美樂起司火山披薩限時買1送1

超商咖啡優惠懶人包！7-11買1送1、全家寄杯6折

限今天！全家美式、奶茶買1送1神券開搶

相聚百富宴春節限定禮盒喜迎春

全家1招「7元吃燒仙草、喝美式」

麥當勞APP本周限定優惠一次看

肯德基3大超值優惠快收！

「酷洛米、布丁狗」湯圓超萌！

3M全新升級替換式馬桶刷　年末超殺促銷只在美式賣場

得利Dulux 2025年度色「金盞黃True Joy」　為臺北馬注入活力能

foodpanda攜手商家走過挑戰

更多熱門

相關新聞

士林夜市打工妹「日文超溜」　她驚呆：顏值不輸日韓！

士林夜市打工妹「日文超溜」　她驚呆：顏值不輸日韓！

辣模吳昱萱昨日逛士林夜市時，發現某個氣球攤的工讀妹妹，不僅顏值高、身材好，還會講日文，忍不住大讚「台女顏值、身材不輸日韓。」對此，大票網友朝聖直呼，「卡哪個攤位」、「夜市店員程度都這麼好」。

一中商圈女賊狂偷安全帽　賤賣200元

一中商圈女賊狂偷安全帽　賤賣200元

夜市烤玉米「2支293元」他怒喊難吃！內行曝背後成本

夜市烤玉米「2支293元」他怒喊難吃！內行曝背後成本

電信三雄11月獲利出爐

電信三雄11月獲利出爐

即／一中商圈知名素食店火警　勇消切割鐵門搶救

即／一中商圈知名素食店火警　勇消切割鐵門搶救

關鍵字：

遠傳電信新遠傳網速頻寬大蛇丸洋蔥胡椒環島幫一中商圈夜市

讀者迴響

熱門新聞

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

獨／「深海閻王」遭斷腳筋成淫狼　再爆性侵14歲少女

陳華「億萬千金身世」被起底！家產卻一夕蒸發

DK還原台南幼童性侵案　遭網紅夫妻批裝好心

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

周杰倫開唱「余祥銓台下喝偷渡酒」

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

更多

最夯影音

更多

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

大聲「模仿CL喊歐巴」還拉人中XD　禮貌打招呼被反嗆「太假了吧！」

「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面