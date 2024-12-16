M1A2T來了！戰車戰力終於從80年代跨進21世紀　戰術部署看這裡

▲深夜直擊！M1A2T首批10輛「運出台北港」畫面曝光 運往新竹裝訓部。（圖／臉書粉絲團「IDF經國號」授權使用）



記者陶本和／台北報導

千呼萬喚！台灣對美採購的首批38輛M1A2T戰車，終於在16日凌晨轉運至新竹湖口的裝訓部；而這也顯示，台灣戰車能量從1980年代，終於正式踏入21世紀。回顧過去10年，台灣多輛戰車發生傷亡事故，戰車老舊問題浮上檯面，時任總統蔡英文也宣示，採購最新型、先進戰車M1A2；不過，歷經近10年，戰爭型態在無人機發展下，戰車優勢如何展現，或如何運用，成為我軍部署與角色定位的新課題。

台灣對美採購108輛M1A2T戰車，首批38輛在15日運抵台北港，並在今天凌晨分4批次，經西濱快速道路轉運至新竹湖口的陸軍裝甲兵訓練指揮部；全程包裹黑色防水布，天亮後才進行卸除與下板作業。

除了M1A2T之外，台灣也同步採購14輛M88A2救濟車、16輛M1070A1運輸車、16輛M1000運輸板車；而這次運抵的，則有4輛M88A2救濟車；此裝甲救濟車屬改良型，具備更大引擎，吊架與拖力可獨立完成M1戰車的相關拖救作業。

回顧台灣的戰車更新歷程，台灣戰車長年以來都被視為「老古董」，且近10年確實發生多起事故，讓汰換的聲浪沒有停止過。2012年底，海軍陸戰隊66旅戰車營在新竹縣坑子口訓練時，一輛M60A3戰車，在轉換陣地時，撞上一群在靶場進行彈藥補給的士兵，造成一名士兵身亡；2015年金門守備大隊一輛CM21裝甲車發生機械故障，導致失控衝撞一旁樹木，掉進湖中造成2人溺斃。

政黨輪替後，2016年8月，陸軍564旅一輛CM11勇虎戰車，在屏東翻覆墜溪，釀成3死1傷，當時蔡英文正在校閱預演，這是漢光演習史上重大傷亡事件；同年8月底，又有一輛542旅的CM11勇虎戰車，在新竹湖口的北測中心進行測考時，發生砲管斷裂，造成駕駛員受傷。

台灣戰車老舊問題一直存在於檯面上，2019年美國時任總統川普執政時期，同意對台軍售案中，就包括當時被譽為「地表最強戰車」的M1A2；根據當時軍售案，除了M1A2戰車，也包括人攜式短程防空飛彈等，兩項價值22億2356萬美元（約678億新台幣）。

但是，在大家引頸期盼新戰車之際，2020年10月，台灣一輛M41A3輕型戰車在小金門翻覆，又造成1死1傷；時任總統蔡英文除了表達哀悼外，也大力宣示，已經採購新型、最先進的戰車，並要加速期程；而且陸軍退將們也紛紛呼籲，儘速汰換戰車。

▼深夜直擊！M1A2T首批10輛「運出台北港」畫面曝光 運往新竹裝訓部。（圖／臉書粉絲團「IDF經國號」授權使用）



台灣現役擁有的戰車，得追溯到上個世紀80年代，陸軍主力戰車還是M24、M41的輕型戰車，1958年接到第一批美國援助的55輛M41，後來陸續接收數輛，但不可否認的是，這些都屬「老古董」戰車；一直到1984年，台美才達成協議，台美合製新型戰車，但美方仍不願給M1系列，而是M60系列。不過，M60系列太過高大笨重，不適合台灣地形跟作戰需求使用，因此進行換裝，而成為台灣現有的CM-11勇虎戰車。

換言之，這次M1A2T的引進，無疑是讓台灣戰車能量，從1980年代終於正式踏進21世紀。台灣所接收的型號為M1A2T，性能與美軍升級的M1A2 SEPv3相近，不過有稍作調整，車身輕、防護力與裝備能力較低；不過，性能方面，搭載120公釐主砲，時速可達70公里，火力與機動性等面向，都比台灣現役戰車，不論是CM11勇虎或M60A3要優異甚多。

但同樣不可諱言的是，從2019年至今，尤其歷經了烏俄戰爭，現代戰爭型態在無人機的加入後，有了相當程度的改變，戰車的優勢如何展現，或如何運用，成為我軍部署、編裝調整與角色定位的新課題。

不過，M1A2T除了為台灣戰車戰力注入新血，在戰術運用上，如「反登陸作戰」中，部署於第五線。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，反登陸作戰火力部署，第一線是反艦飛彈，第二為雷霆2000火箭與M109自走砲、海馬斯多管火箭系統，第三為阿帕契攻擊直升機，第四為岸置拖式飛彈，第五則是M1A2與地面部隊。

M1A2T戰車在陸軍的整體規劃上，自2024至2026年間，將分別接裝38輛、42輛與28輛，原則會留10輛在陸軍裝甲訓練指揮部，其餘則部署負責北部防務，特別是中樞防衛，無疑是陸軍269旅與陸軍584旅，其中584旅全數換裝，而269旅則有一個連換裝。該兩旅的部署重點，不外乎是桃園機場、台北港的守備任務。

▼M1A2「艾布蘭」主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）

