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M1A2T首批10輛「運出台北港」畫面曝光　將前往新竹裝訓部

▲▼M1A2T首批10輛駛出台北港！M88A2裝甲救濟車疑現蹤。（圖／翻攝自IDF經國號）

▲M1A2T首批10輛運出台北港，將前往新竹裝訓部。（圖／翻攝自IDF經國號）

文／中央社

台灣向美國採購的第一批M1A2T戰車15日凌晨運抵台北港，直到16日零時許，載運10輛戰車的民間重型拖板車駛離台北港，轉運至新竹裝訓部。記者在現場發現，M1A2T戰車路輪是7顆，但有幾輛是6顆，是否為M88A2裝甲救濟車，待軍方證實。

中央社記者15日晚間11時許抵達台北港檢查站出入口，現場已聚集大批媒體準備捕捉戰車影像，以及許多想親眼目睹M1A2T戰車的民眾，警方則在現場協助交管與安全維護。

約零時5分左右，記者看到戰車運送車隊由2輛警車開道出現在港區道路上，後方為10輛民間重型拖板車，防水布最下方可清楚看到戰車履帶與路輪。有趣的是，記者發現，部分車輛符合M1A2T的7顆路輪，但有部分車輛的路輪是6顆，可能是同批採購的M88A2裝甲救濟車，確切則須待陸軍證實。

國防院副研究員舒孝煌也在現場見證M1A2T戰車抵台，他告訴中央社記者，由數據已知道M1A2T戰車的車身，較國軍現役M60A3戰車要低矮，但當親眼看到拖板車駛近時，仍對M1A2T戰車的低矮車身感到驚訝。

針對戰車輪廓降低的優勢，舒孝煌指出，首先是能盡量減低戰車被敵方發現的機率，其次是在城鎮作戰複雜的地形，低矮的車身能增加通過橋梁下方或是建築物等處機會，讓作戰運用的彈性增加。

據了解，抵台的這批戰車分4個批次運離台北港，將沿著西濱快速道路運抵位於新竹湖口的陸軍裝甲兵訓練指揮部。

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