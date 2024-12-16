生小孩後改叫法「老婆→媽媽」　網曝喊老公時機：沒需要就叫欸

▲原PO好奇，大家會怎麼稱呼自己的另一半？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「想問問結婚夫妻有小孩後，都怎麼叫對方？」一名網友發文表示，老公以前都會稱呼她老婆，但自從兩人有了小孩，就改變叫法，變成「爸爸、媽媽」，可她卻覺得這樣的叫法不如以前那般親密，因此她就想知道，大家都是如何稱呼自己的另一半？貼文曝光後，引發討論。

臉書粉專「爆料公社」上轉貼一則貼文，原PO透露，她和老公以前都會稱呼彼此「老公、老婆」，但現在則改口，稱呼對方「爸爸、媽媽」。只是她也說，老公每次叫的方式都很沒有感情，像是對方有時跟其他人聊天，若剛好有事情要問她的話，就會順口叫她「媽媽」。

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原PO透露，自從老公叫她媽媽，「其實老公這兩個字，我開始也漸漸叫不出來了」，而且不知道為何，當老公叫她媽媽，她的心情就會變得有點糟，也覺得沒有親密的感覺，因此她就想知道，夫妻有小孩之後，都會怎麼叫對方呢？要如何保持新鮮感？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「老公都直接說話，沒有稱呼，我懷疑他早就忘記我叫什麼」、「叫名字，連名帶姓叫了30年」、「叫爸爸、媽媽大概不想孩子搞亂稱呼吧，之前聽孩子叫我老婆，我整個呆了」、「我都叫寶貝」、「從沒叫過老公，叫爸比明明就很貼近彼此，生氣的時候就叫全名」。

還有網友分享自己叫「老公」的時機，「生氣叫全名，撒嬌叫老公，沒事叫欸」、「全名、爸爸～給錢的時候就要謝謝老公」、「看心情欸，小孩在時會叫互相爸爸、媽媽，獨處時會叫老公、老婆，生氣時叫全名」、「有需要才叫老公長老公短的叫，如果沒需要就叫欸」。