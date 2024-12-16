快訊／「爆料公社負責人」遭收押！　官網發聲了

▲FANS 17網站已遭封網。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「FANS 17」網站日前遭檢舉，疑有未成年少女的影片，猶如「創意私房2.0」，檢警也發起搜索、約談，認為FANS 17和「爆料公社」的蔡姓負責人兄弟等6人，涉犯兒童及少年性剝削條例嫌疑重大，向法院聲請羈押獲准。稍早，「爆料公社」也發出聲明，表示此案屬於負責人之個人行為，與本公司營運及經營方向無任何直接或間接關係。

爆料公社稍早發聲明，強調「本公司僅為資訊分享平台，依法提供中立、即時的資訊服務，未參與亦不涉及任何違法行為。本次刑事偵查所涉案件，屬於負責人之個人行為，與本公司營運及經營方向無任何直接或間接關係。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

官網也表示，對於任何將案件與本公司扯上關聯的不實指控與揣測，本公司保留法律追訴權，「呼籲各界保持理性與客觀，尊重司法調查的最終結果，避免擴散未經證實的訊息。」

完整聲明如下：

本公司僅為資訊分享平台，依法提供中立、即時的資訊服務，未參與亦不涉及任何違法行為。本次刑事偵查所涉案件，屬於負責人之個人行為，與本公司營運及經營方向無任何直接或間接關係。

本公司管理團隊及全體員工目前營運狀況一切正常。我們將持續致力於為大眾提供優質的服務，並履行對用戶和社會的責任。

本公司高度尊重司法機關的偵辦工作，相信司法機關將秉公處理，查明事實，釐清責任。

對於任何將案件與本公司扯上關聯的不實指控與揣測，本公司保留法律追訴權。我們呼籲各界保持理性與客觀，尊重司法調查的最終結果，避免擴散未經證實的訊息。

本公司始終堅持依法經營，並承諾持續改善資訊分享的服務流程與管理規範。我們也將加強平台使用規則的審查與落實，確保營運的合規性與安全性。我們將以實際行動回應外界對我們的期待，並堅守我們對社會的承諾。