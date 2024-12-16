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從疫情高峰到歷史新低　南韓遊戲使用率首跌至59.9%

▲▼低頭族，手機，手遊。（圖／Pexels）

▲南韓在遊戲使用率上呈現明顯下滑，更是首次跌破六成大關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蒲世芸／編譯

打遊戲是不少人在殺時間或休閒時的選擇，然而據南韓《聯合新聞》報導指出，隨著疫情結束，在南韓遊戲使用率明顯下滑，更是首次跌破六成大關。根據韓國文化體育觀光部與韓國內容振興院於16日發布的《2024遊戲使用者實態調查》顯示，統計自6月25日至10月8日止，針對1萬名一般國民進行遊戲使用率調查，有59.9%（共5988人）表示「過去一年內有玩過遊戲」。此數據較2023年的62.9%下降了3個百分點，並創下自2015年內容振興院開始統計全國遊戲使用率以來的最低紀錄。

遊戲使用率趨勢：疫情期間曾達高峰

韓國遊戲使用率自2015年起，曾維持在60%至70%之間的穩定水準，例如2015年的74.5%、2016年的67.9%、2017年的70.3%、2018年的67.2%與2019年的65.7%。然而，2020年新冠疫情爆發後，使用率迅速上升，2020年為70.5%，2021年為71.3%，2022年更達到74.4%的高峰。而隨著疫情趨緩，2023年遊戲使用率大幅回落至62.9%，2024年的調查結果更首次跌破六成，來到59.9%。

遊戲類型偏好與使用時間

針對其中8千名遊戲使用者進一步調查發現，91.7%的受訪者表示偏好手機遊戲，這一比例較去年增加7.1個百分點；主機遊戲的使用率也增至26.7%，較去年上升2.6個百分點。相較之下，PC遊戲使用率則下滑7.2個百分點，降至53.8%。在每日平均遊戲時數方面，調查顯示，平日平均遊戲時間為171分鐘，假日則為253分鐘，均較去年增加了12分鐘；就平台而言，手機與PC遊戲的使用時間有所增加，但主機遊戲則呈現減少趨勢。

獨立遊戲受青睞，創新元素為主因

本次調查新加入了有關獨立遊戲的項目，結果顯示有28%的受訪者曾玩過獨立遊戲。獨立遊戲指由個人或小型團隊以低成本開發的遊戲作品。選擇獨立遊戲的主要原因包括「遊戲概念輕鬆有趣」（54.4%）、「題材新穎」（49.3%）、「操作簡單」（34.8%）及「單局遊戲時間短」（22%）。

結果顯示，雖然手機遊戲仍為主流，但遊戲市場的整體熱度在疫情後有所消退，顯示韓國遊戲產業或許需要面對新的挑戰與調整，來重新找回玩家使用的動力。

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