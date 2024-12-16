等嘸韓國瑜！綠委兵分兩路抗議選罷法　殺到官邸要找人

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委16日在鎖門、人牆戰術下，「淨空綠委」，把人擋在會議室外，藍營召委僅花一分鐘就將《選罷法》出內政委員會，引來綠營不滿，盼向立法院長韓國瑜抗議，但韓國瑜人卻不在院長室，眾綠委苦等一個半小時時仍等不到人，決定兵分兩路，由立委蔡易餘、李坤城、王美惠、陳俊宇、王義川前往韓國瑜官邸找人。

▲民進黨立委找韓國瑜理論，秘書長周萬來出面溝通 。（圖／記者屠惠剛攝）



對於韓國瑜的行蹤，立法院長秘書長周萬來說，已聯絡韓國瑜辦公室主任，但對方還沒回報。

藍營雙修《選罷法》，當中國民黨立委許宇甄所提案，要求連署要附身分證雙面影本、發證日期的版本已逕付二讀，而有關罷免門檻調整，藍營多次於內政委員會排審，但因內容新增須超過被罷免人當選時之得票數，引來質疑，每回都遭民進黨團強力杯葛擋下。

藍委為審《選罷法》，拿來睡袋、躺椅，凌晨就守在會議室門外，並用會議桌卡住走道一側出入口只留下一個通道，再以膠帶、保鮮膜封住會議室門，不讓綠委進入。一早約6點55分綠委前往欲排隊簽到開會，卻被阻擋在門外，雙方爆發口角，並多次推擠，但綠委都無法突破藍委防線。

徐欣瑩在綠委被淨空的會議室宣布開會，未確認議事錄，隨即進入逐條討論，並將條文全數保留，送出委員會，前後只花一分鐘的時間，會議開始三分鐘後就宣佈散會。