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快訊／中壢民宅深夜大火！53警消衝現場灌救

▲▼中壢民宅深夜大火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢民宅深夜大火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、柯振中／桃園報導

桃園市中壢區22日深夜發生火警，中山東路二段一處住宅10點多因不明原因起火，現場火勢相當猛烈。消防局獲報後，派出24車共53人前往搶救，目前火勢已順利撲滅，初步調查無人員傷亡，詳細火調原因仍待釐清。

警消調查，起火地點為地上1層的鐵皮結構建物，現場並無人員受困。經過約一小時的灌救，火勢15日深夜11點41分已經撲滅，至於燃燒面積、起火原因則待進一步調查。

▼中壢民宅深夜大火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼中壢民宅深夜大火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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