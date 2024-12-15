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韓男隨機破門殺人「保鮮膜裹屍」！盜用指紋詐貸百萬　檢公布長相

梁正烈闖入陌生人住處殘忍將他殺害，並冒名死者身分詐貸上百萬。（翻攝X@kysong5757）

▲梁正烈闖入陌生人住處殘忍將他殺害，並冒名死者身分詐貸上百萬。（翻攝X@kysong5757）

圖、文／鏡週刊

南韓近日發生一起駭人聽聞的殺人強盜案，一名冷血男子闖入大樓，殘忍殺害無辜民眾，並盜用死者身分，大肆揮霍。更令人髮指的是，他利用死者指紋，成功詐貸6千萬韓元（約新台幣136萬元），手法之惡劣，令人震驚。警方已將其逮捕，檢方更罕見地公開嫌犯長相與個資，讓大眾警覺。

綜合韓媒報導，經濟困頓的31歲男子梁正烈（양정렬，音譯）擅闖進金泉市栗谷洞一棟住商混合大樓，因不滿被30多歲的住客勸離，竟撬門闖進對方家中，持凶器攻擊殺死對方。

案發後，梁正烈以保鮮膜將被害人的屍體層層包裹，接著若無其事住進死者家中，彷彿自己就是屋子的主人。期間他盜用死者的身分證和現金卡，在附近醫院、超商、旅店等地大肆揮霍，花光死者數百萬韓元的財產。更誇張的是，他狡猾利用屍體的指紋解鎖手機，成功詐貸6千萬韓元。

報導指出，梁正烈與屍體共處一室期間，被害者父母心急如焚，但梁卻利用簡訊欺騙被害者父母。梁正烈的父母在19日接到兒子自白電話，坦承犯下滔天罪行，並透露輕生念頭。警方火速行動，於當日下午在金泉市一處汽車旅館逮捕他。梁正烈落網後矢口否認，聲稱殺人純屬一時衝動，是在肢體衝突中失手。然而，警方調查發現，梁嫌早已精心策劃，不僅事先準備了凶器，犯案後更企圖棄屍，企圖掩蓋罪行。檢方依據這些證據，以強盜殺人罪將其移送法辦，並安排精神鑑定。

事件曝光後，受害者家屬悲憤交加，聚集在大邱地方檢察廳前，舉牌抗議要求檢方公開兇手的身份，並揭露案件真相，以平息民怨。大邱地方檢察廳金泉支廳考量案情重大，決定立即公開梁正烈個人資訊，包括長相、年齡、姓名等。檢方並說明梁正烈本人對此並無異議。

根據南韓《特定重大犯罪嫌疑人個人資料公開法》，對於重大惡性犯罪，檢方可公開嫌犯姓名及年齡，以保障公眾知情權及預防犯罪。

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