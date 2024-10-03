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隨機砍死18歲女學生！韓男露「謎之微笑」續攤　警曝犯罪內幕

▲▼現年30歲的男子朴大成，9月26日凌晨在南韓全羅南道順天市照禮洞，手持兇器、殘忍殺害不認識的18歲女學生。（圖／全南警察廳）

▲現年30歲的男子朴大成，9月26日凌晨在南韓全羅南道順天市照禮洞，手持兇器、殘忍殺害不認識的18歲女學生。（圖／全南警察廳）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓全羅南道順天市9月26日凌晨發生一起隨機殺人事件，在當地經營燉雞品牌餐廳的30歲朴姓男子，在喝下4瓶燒酒後，竟然從廚房拿出準備好的兇器，跟蹤並殺害18歲女學生。豈料，朴男犯案後，不僅對著監視器露出「謎之微笑」，甚至在酒吧、卡啦OK徘徊2個小時，直到最後才被警方逮捕。

根據《韓聯社》，考量朴姓男子犯行太過兇殘、泯滅人性，全南警察廳9月30日召開審議委員會後，決定在官網公開兇嫌的姓名、年齡、長相，為現年30歲的男子朴大成（音譯）。順天警察署今（3）日透露，其實朴大成在殘忍殺害女學生時，腳上所穿的拖鞋脫落，因此犯案後才回到店內換鞋。

根據韓媒《東亞日報》、《中央日報》，朴大成在全羅南道順天市照禮洞一帶經營知名燉雞餐廳品牌「국대찜닭」順天店，然而3個月前與交往的女友分手，加上最近生意不太好，導致經濟陷入困境，於是他9月26日凌晨0時在店內透過外送點了4瓶燒酒和下酒菜。

之後，朴大成竟然從廚房拿出平常工作用的刀具，將犯案目標瞄準一名正在用手機視訊通話的18歲女學生。

▲▼朴大成殺害18歲女學生後，竟然露出奸笑表情，被監視器拍下。（圖／翻攝自YouTube／YTN）

▲朴大成殺害18歲女學生後，竟然露出奸笑表情，被監視器拍下。（圖／翻攝自YouTube／YTN）

該名女學生正在準備考大學，目標是考上警察，在送完朋友離開後踏上返家的路途，順便幫行動不便的爸爸買藥，豈料人生卻意外因此終結。朴大成盯上該名女學生後，一路跟蹤800公尺，最後殘忍將女學生砍死。13分鐘後，朴大成面露欣喜之色，其驚悚的奸笑模樣恰巧被監視器所拍下。

之後，朴大成將作案用的刀具丟棄在距離犯案現場500公尺處的單人套房停車場，並走進附近的啤酒吧「續攤」、喝了1瓶啤酒，之後又走進卡啦OK，最後他因為在停車場亂踢其他人的車，與車主起了爭執，警方到場後便將之逮捕，而警方也發現朴大成曾經犯下暴力等前科。

朴大成被警方緊急逮捕後，竟然向警方宣稱「我喝了4瓶燒酒，所以不記得（犯案）了」、「犯案所用到的刀具，確實是我平常在店內使用的，不過我已經不記得曾經把刀具拿出來了」。

▲▼南韓網友肉搜朴姓兇嫌的IG帳號，發現他在順天市當地經營燉雞餐廳。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓網友肉搜朴姓兇嫌的IG帳號，發現他在順天市當地經營燉雞餐廳。（圖／翻攝自韓網）

自從朴大成的姓名、長相、年齡等資訊被警方向大眾公開後，熟識朴大成的友人接受《JTBC News》採訪時透露，「他只要喝酒之後，表情、眼光就會立刻改變，變得很有攻擊性。尤其在喝完酒後，更容易與其他人爆發爭執。」

南韓知名犯罪心理分析專家李水晶在CBS電台時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》分析，朴大成恐怕具有反社會性人格，「尤其是在監視器畫面中，他在犯案後，像是鬆了一口氣般，竟然露出笑臉。我認為，那個笑容很有可能是代表，他吐露出『我終於達成目標了』的滿足感。」

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