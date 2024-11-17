江蘇職校無差別砍人8死17傷　畢業生返校報復：別以為我是老實人

▲學生在宿舍門口遇襲倒地。（圖／翻攝推特）



記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇無錫工藝職業技術學院16日晚間發生無差別砍人事件，據警方通報，共造成8死17傷。網路上也流傳著一份疑似兇手留下的訊息，他自稱實習時一天工作16小時，整個月都沒休息，學校還惡意不發畢業證書給他，因此決定報復，「所有人都在欺負我，別以為我是老實人，有些帳總是要清算的！」

根據公安的通報，犯罪嫌疑人為21歲的徐某金，是該校2024屆畢業生，因考試不合格未拿到畢業證書，以及對實習報酬不滿回校發洩行凶，「徐某金對其犯罪行為供認不諱。」

網路上也流傳出一份疑似兇手「徐加金」留下的訊息，他在訊息中提到，「廠裡惡意拖欠我工資，不給我買保險，不給我加班費，罰我的款，不給我賠償金，一天工作16個小時，一個月沒有一天休息，我因生病請了幾天假，部門經理竟然說別人發高燒的流鼻血的都能幹活，你憑什麼不能，不能幹就滾蛋。」

徐加金指出，「工廠沒有任何權利去罰人的款，我用了很多辦法卻依然沒辦法解決，我會為勞動者發聲，這個世界需要被改變，一個人可以被毀滅但絕不能被打敗，我寧可死也不願再被壓榨與剝削，我希望以我的死推動勞動法的進步。」

徐加金說，「學校惡意扣我畢業證，不讓我畢業，大部分人考試基本全是作弊，學校以我考試沒過證書為由不給我畢業證，你們太欺負我了，所有人都在欺負我，別以為我是老實人，有些帳總是要清算的，我要用生命去戰鬥，我將徹底洗刷我的恥辱，我要揭開暴露這個事情。」

▼學生用書桌擋住宿舍門，防止兇手闖入。（圖／翻攝推特）



徐加金還說，「我要爭一口氣，不是想證明我了不起，而是要告訴人家我失去的東西我一定要再拿回來。勝利萬歲，人民萬歲，工人萬歲，無產階級萬歲，讓歷史來審判我吧，歷史會證明我是對的。我愛這個世界，我愛我的家人，再見。」

從流出的照片及影片可以看見，校園內的各處都有受傷倒地不起的學生，包含宿舍、教室，以及校園的戶外空間。同時，也有許多學生在校內逃命，並有人為了阻止兇手闖入，躲進宿舍房間，用書桌擋住了宿舍門。

▼網路上流傳一份疑似兇手「徐加金」的訊息。（圖／翻攝微博）

