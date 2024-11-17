江蘇校園砍人8死17傷！學生躲進宿舍「用書桌擋門」

▲學生用書桌擋住宿舍門，阻止兇手闖入。（圖／翻攝推特）



記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇無錫工藝職業技術學院16日晚間發生無差別砍人事件，據警方通報，共造成8死17傷。從網路上流傳的相片及影片，可看到兇手闖入教室、宿舍內砍人，四處都有受傷倒地不起的學生，並有學生嚇得用書桌擋住宿舍門，阻止兇手闖入。

▼學生在宿舍大門口遇襲倒地。（圖／翻攝推特）



宜興市公安局16日深夜通報，無錫工藝職業技術學院16日晚間6時30分發生持刀傷人案件，共造成8死17傷，犯嫌當場被逮。

公安指出，經初步調查，21歲的犯罪嫌疑人徐某金為該學院2024屆畢業生，因考試不合格未拿到畢業證書，以及對實習報酬不滿回校發洩行凶，「徐某金對其犯罪行為供認不諱。」

▼校內四處都有受傷倒地的學生。（圖／翻攝推特）



從網路上流傳的照片及影片可以看見，校園內的各處都有受傷倒地不起的學生，包含宿舍、教室，以及校園的戶外空間；許多學生在校內逃命，並有人為了阻止兇手闖入，躲進宿舍房間，用書桌擋住了宿舍門。

同時，網路上也流傳一份疑似兇手「徐加金」的訊息，他自稱實習時一天工作16小時，學校還不發給他畢業證書，導致他無法畢業，因此決定動手，「別以為我是老實人，有些帳總是要清算的！」

▼一名女學生遭砍傷，等待救護車到來。（圖／翻攝推特）

