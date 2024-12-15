黃奕綱擔任高雄全家海神開球貴賓　將永續保險精神融入日常生活

▲呈祥保經董事長黃奕綱為高雄全家海神VS新北國王比賽開球 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

今天（15日）呈祥保經董事長黃奕綱應邀擔任高雄全家海神隊主場比賽的開球貴賓，順利完成開球儀式，為比賽揭開序幕。黃奕綱強調，計劃在本季賽事在高雄巨蛋主場舉辦多元品牌活動，致力於將「永續保險」的精神融入日常工作與生活中。

今天這場職業籃球賽不僅有高雄全家海神本土球星胡瓏貿、于煥亞登場，還有新北國王明星球員林書豪加入對決，現場氣氛熱烈，同時呈祥保經也招待1,000位同仁及保戶到場應援，現場氣氛達到最高點。黃奕綱表示，呈祥保經長期致力於推動ESG永續精神，並率先提出「永續保險」理念，透過推廣運動風氣，鼓勵全民關注健康生活，將永續保險精神落實於日常生活。

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▲呈祥保經董事長黃奕綱 。（圖／地方中心翻攝）

黃奕綱表示，「永續保險不是口號，而是企業承擔社會責任的重要實踐。」今年呈祥保經已陸續贊助「2024高雄自行車百K挑戰賽」以及高雄全家海神隊的賽事，接下來陸續會參與更多運動賽事，將運動員堅持到底、突破極限的精神深化至企業DNA之中。2025年將是呈祥保經的永續保險元年，正式將聯合國永續保險原則（PSI）納入經營決策，與合作夥伴、保戶共創永續未來。