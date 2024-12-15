綠委夜守立法院！　力擋藍闖關選罷法「加一」

▲民進黨立委夜守立法院擋選罷法。（圖／翻攝Threads）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨籍召委徐欣瑩16日將於內政委員會再排審《選罷法》，條文明定罷免票數須高於當選票數，民進黨團強調全力阻擋，15日晚間9點多便有委員集結，夜守立法院，嚴防藍營闖關將該案出委。

藍營雙修《選罷法》，當中國民黨立委許宇甄所提案，要求連署要附身分證雙面影本、發證日期的版本已逕付二讀，而有關罷免門檻調整，藍營多次於內政委員會排審，但都遇民進黨團強力杯葛擋下。

此回《選罷法》修法爭議之處，是其中的「加一」規範，也就是除了罷免有效同意票數多於不同意票數，更新增須超過被罷免人當選時之得票數，而就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署。

針對該案，國民黨團已下軍令，週一該版本必定就要送出委員會，才來得及在協商冷凍期一個月過後，將「罷免票數比得票數多一票」之提案與連署加嚴併案，於本會期休會前拚二、三讀。

民進黨團則多次重申會全力阻擋，今晚間包括立委黃捷、張宏陸、王義川、沈伯洋、范雲、林楚茵、張雅琳、陳俊宇、李坤城、賴瑞隆、徐富癸、吳思瑤、蔡易餘、沈發惠、鍾佳濱等都已出現在內政委員會會議室門外，抗戰到底，強調要捍衛人民罷免權。