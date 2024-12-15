菜鳥領隊被迫帶免稅菸慘淪「黃牛」　觀光署查辦：最重廢執業證

▲有領隊利用職務之便，向新進導遊或領隊要求免費攜帶香菸當作回扣，觀光署獲報後展開調查。圖為非當事人。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

導遊、領隊形形色色，最近竟出現「領隊黃牛」，以成立群組協助媒合旅行團名義，吸引剛考領隊或導遊的新人加入並要求提供個資，直接要求協助攜帶2條免稅菸入境，再轉售牟利，觀光署日前獲報後，目前正進行調查，並表示領隊不得委由旅客攜帶物品圖利，情節重大將廢止其執業證。

最近臉書社團、Line群組等各大社群平台的網友爆料，一名導遊領隊創立群組，提供媒合介紹旅遊團，同時要求加入群組的年輕、沒經驗導遊或領隊提供個資，這些加入的人起初不以為意，直到被媒合旅行團時，這名創立群組的領隊才開口要求免費帶菸，或以小費為名義索取回扣。

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網友還指出，在介紹團時索取不合理的回報，例如要求免費帶2條香菸，還傳授所謂「SOP」，例如出境託運一條、回程再帶一條，讓新進導遊跟領隊承擔法律風險，網友大罵根本是領隊職場蟑螂。

帶團6年多的不具名領隊私下透露，這名「領隊黃牛」根本是領隊圈的暗黑勢力，有經驗或資深的導遊或領隊不會去理會，但對於新考上證照的領隊因為沒帶團經驗，會被一直情緒勒索，最後被迫同意幫忙，受到壓榨，也讓「領隊黃牛」賺到許多條香菸。

觀光署接獲相關檢舉投訴，經查涉及引導旅客出境及可能攜帶菸品入境者應為領隊人員。依海關規定入境時免申報捲菸數量是200支（1條），攜帶超過免稅數量未向海關申報者，依菸酒管理法第45條第4項規定由海關沒入並裁處罰鍰。

觀光署指出，依「領隊人員管理規則」第39條第2款規定，領隊人員執行業務時，不得委由旅客攜帶物品圖利，違者依發展觀光條例第58條第1項得處3千元以上1萬5千元以下罰鍰，情節重大者得廢止其執業證。

觀光署表示，該領隊依該規定不得意圖盈利，而委請其他旅客和領隊攜帶菸品入境。民眾投訴或檢舉之案件，觀光署皆會調查相關情形，如違規屬實皆依法處罰。

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