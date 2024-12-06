陳傑憲海報喊價到1900元　蔡其昌籲別買黃牛：聯盟一定讓球迷買的到

▲我國12強代表隊合照。（圖／翻攝tsaimimi0416）



記者杜冠霖／台北報導

我國12強代表隊在冠軍賽以4：0完封日本武士隊，成功奪下隊史首座世界冠軍，全台陷入棒球狂熱。而12月號《職棒雜誌》隨刊附贈一張冠軍主題海報，昨一上架就造成民眾瘋搶，也有不少球迷哀怨搶不到。拍賣網站上更已經有隊長陳傑憲的海報賣到1900元。對此，中華職棒會長蔡其昌今（6日）呼籲，目前已經印10萬本，如果還不夠會繼續印，一定讓大家買的到，千萬不要買黃牛雜誌。

此次代表隊身影將收錄在《職棒雜誌》裡，12月5日正式上架。對此，蔡其昌日前就預告，「這期職棒雜誌即將發行，這期沒買，後悔一生！隨刊附贈海報一張，會長一樣叮嚀同仁海報照片以教練球員為主！」而雜誌昨一上架就造成民眾瘋搶，也有不少球迷哀怨搶不到。

現也有黃牛講目光放在雜誌上，拍賣網站上，一張印有隊長陳傑憲的海報已經喊價到1900元，對此，蔡其昌上午受訪時表示，聯盟會持續加印，只要球迷想買這一期雜誌做為珍藏，已經跟聯盟同仁講持續加印當中，目前已經印10萬本，如果還不夠會繼續印。

蔡其昌呼籲，千萬不要買黃牛雜誌，這對球迷朋友權益都是傷害，若縱容這樣的情況，未來包含球票、雜誌等商品都會發生這種現象，拒絕仿冒品跟黃牛雜誌行為，大家放心，一定讓大家買的到。